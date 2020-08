Præst har sagt sin stilling op

»Jeg har nydt at have med mennesker i alle aldre at gøre og har virkelig værdsat den venlighed og tillid, der er blevet vist mig. Jeg vil komme til at savne det hele, men må også efter to år som præst i Kirkens Korshær på 50% erkende, at det er svært at rumme og nå to meget forskellige deltidsstillinger på samme tid.«