Præst: Det glade budskab skal på overarbejde

- Jo dårligere vi har det, jo bedre burde evangeliet virke, siger Ida Rusholt Lund.

Korshærspræst Ida Rusholt Lund mærker mere lydhørhed over for evangeliet blandt varmestuernes brugere i år. Også andre kan finde trøst i julebudskabet i en på alle måder mørk tid, mener hun.

Corona-mørket tynger mange mennesker. Samtidig skal dem, der vover at samles i kirkerne, høre det glædelige budskab om Jesu fødsel, og ifølge korshærspræst i Slagelse Provsti, Ida Rusholdt Lund, er budskabet ekstra brugbart i år.

- Alle mennesker er trykkede og triste. Vi kan ikke rigtig finde glæden, og vi kan ikke planlægge noget, for vi ved, at det alligevel går i kage.

- Og så er det mørkt. Det var nemmere at holde humøret oppe i foråret, men jeg tænker, at jo dårligere vi har det, jo bedre burde evangeliet virke. Jesus siger jo, at han ikke kom for de raske, og når vi er godt nede på ressourcer, er det dér, vi kan få mest ud af det, siger den 38-årige tidligere sognepræst i Vemmelev, der nu har været korshærspræst i godt to år. Hun kommer ugentligt i varmestuerne, og hun har netop holdt juleandagter i varmestuerne i Slagelse, Korsør og Skælskør.

Flere er angste Her stiller hun sin julekrybbe op på et bord, læser teksterne til juleaften og holder en lidt dialogagtig prædiken, hvor varmestuernes brugere godt må blande sig.

- Mange er blevet mere angste på grund af corona, beretter præsten og fortæller, at nogle, som ikke plejer at deltage i andagterne, gør det op til denne jul.

"Jeg tror, der er mange, der ser tingene på en anderledes måde i år."

- Ida Rusholt Lund, korshærspræst i Slagelse Provsti Ida Rusholt Lund mener ikke, der er noget som helst i vejen med den måde, mange af os normalt bruger kirken på til jul - som en lidt glansbilledagtig hygge-tradition.

- Men jeg tror, der er mange, der ser tingene på en anderledes måde i år. Coronaen kan gøre, at nogle tænker mere over budskabet. Hvis man er en af de sagtmodige og sorgfulde, vil jeg da håbe, at der er nogen, der fortæller dem det glædelige budskab, og at det fænger, for så kan det være en trøst. Det er lige præcis dem, der er kede af det og triste, som det glædelige budskab mest går ud til, og der er allermest brug for det, når tiderne er trange, siger korshærspræsten.

I stil med besættelsen Hun sammenligner situationen lidt med besættelsen. Nu gælder frygten ikke, om naboen er stikker, men om naboen smitter.

- I denne tid er vi nødt til at gå ud fra, at hinanden er farlige, og det er ikke rart at være bange for hinanden, konstaterer præsten.

For hende består trøsten i netop juleevangeliets budskab:

- Gud lod sig føde som et barn, og han vil være sammen med os i mørket. Han viser os, at han ved, hvordan det er at være menneske, og samtidig er Gud et lys, som mørket ikke kan slukke. Han vil være sammen med os alle dage til Verdens ende, og det er noget, som kan trøste, uanset hvordan forholdene i samfundet ser ud. Vi har brug for at vide, at vi er elskede af Gud, som er så stærk, at han aldrig vil give slip på os. Gud har tændt et lys i mørket, siger hun.