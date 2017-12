Formand Poul Buur ses her til højre sammen med den nye direktør for VisitVestsjælland, Jens Müller (i midten) og næstformand i bestyrelsen Jens Worsøe fra Kalundborg Vandrerhjem ved en konference på Kobæk forleden. Foto: Arne Svendsen

Poul Buur trækker sig som turistformand

Slagelse - 16. december 2017 kl. 11:00 Af Arne Svendsen

Det er altid godt med friske nye kræfter, nye tanker og nye idéer.

Den melding kommer fra formand for turistsamarbejdet Visit Vestsjælland, Poul Buur, Slagelse. Han oplyser, at han efter fire år på posten har valgt at stoppe og udtræde af bestyrelsen.

Så når Visit Vestsjælland A/S 5. januar har generalforsamling, skal der vælges ny formand.

- Jeg har i fire år været heldig at sidde i spidsen for en meget kompetent bestyrelse, som foruden seks repræsentanter fra kommunerne har haft seks repræsentanter fra turismeerhvervet. Hvert fjerde år - efter kommunalbestyrelsevalget - skal der ske ny udpegning til bestyrelsen, og så var det oplagt at træde ud selv om jeg kun er 65 år, skriver Poul Buur i en udsendt meddelelse.

Her skriver han også, at det har været fire meget spændende år, hvor den største udfordring i starten var at selskabet havde en negativ egenkapital.

Derfor skulle der kigges på effektivitet og besparelser samtidig med at selskabet skulle være en aktiv partner for turismeerhvervet i de tre ejerkommuner - Kalundborg , Slagelse og Sorø.

Efter at økonomien er kommet på plads er der nu tid til at tænke udvikling og arbejde med selskabets nye strategi.

- Sjællands Vestkyst er for alvor kommet på turismedanmarkskortet med stigende antal turister og overnatninger. Fremgangen skyldes de dygtige aktører på både ferieturisme og erhvervsturisme og den øgede fokus der har været på at styrkelse af turisme betyder vækst, skriver Buur.