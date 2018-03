Direktør for Slagelse Erhvervscenter, Morten Prüsse Sørensen, glædede sig over rammerne og den centrale beliggenhed. Foto: Anders Ole Olsen

Posthus-indvielse et tilløbsstykke

Som det blev konstateret allerede i indbydelsen til arrangementet, så er der tale om, at huset på en måde har bevaret sin oprindelige funktion. Nemlig at binde folk sammen, sende og udveksle budskaber.

Samtidig skal det være et knudepunkt for udvikling og udveksling af ideer, kreative tanker og nye løsninger.

- Jeg er blevet mere og mere begejstret for ideen med huset. Det er ikke helt færdigt, men vi går i gang alligevel. Så har I en god idé, så kom med den, lød det fra borgmesteren, der officielt åbnede stedet ved at ringe med en gammel klokke, mens projektleder Sanne Salomonsen, iført gammel postjakke, så til.

Hun lagde vægt på, at man her skal kunne spille godt sammen med ikke mindst de unge fra Campus Slagelse.

Direktør for Slagelse Erhvervscenter, Morten Prüsse Sørensen, der i øvrigt samtidig fejrede sin 50 års fødselsdag, slog fast, at den altoverskyggende hovedopgave for erhvervscentret handler om at positionere Slagelse Kommune, som et oplagt sted at etablere, drive og udvikle sin virksomhed.