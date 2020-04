Det nye boligområde set ovenfra. Adgangen til det skal ske via vejen op til plejecenter og børnehave, der i dag ender blindt cirka midt på området. HJ Huse har foreslået en løsning, hvor parkeringspladserne til børnehave og plejecenter placeres inde på det nye område tæt på de to institutioner.

Positiv modtagelse af byggeplaner i Stillinge

Slagelse - 06. april 2020

- Det er godt set, at HJ Huse vil bygge boliger til seniorer i Kirke Stillinge. Det er jo netop en boligtype, som der vil være efterspørgsel efter i kommunen.

Det siger formand for kommunens udvalg for miljø, plan og landdistrikter, Jørgen Grüner (SF) efter udvalgets behandling af sagen omkring en stor udbygning af Kirke Stillinge.

Som nævnt i mandagsavisen har kommunen modtaget en lokalplananmodning fra HJ Huse, der ønsker at opføre en kombination af rækkehuse og parcelhuse på et 3,5 hektar stort areal bag byens plejecenter. I alt mellem 30 og 35 boliger.

Hovedparten af boligerne opføres i form af et seniorboligfællesskab, og indehaver af HJ Huse, John Møller Jensen, kunne allerede inden planen nåede politikernes bord fortælle, at omkring 15 havde vist interesse for at flytte ind i seniorboligfællesskabet.

- Efterfølgende har mange af dem så henvendt sig, for at høre nærmere om, hvordan boligerne helt konkret vil blive indrettet. Der har også været en enkelt ny henvendelse, så der er ingen tvivl om, at det her nok skal blive godt, siger John Møller Jensen.

Han har ingen henvendelse fået fra folk, der er interesseret i at købe nogle af de kommende parcelhusgrunde, men det tager han dog ikke så tungt.

- Der er ingen ledige parcelhusgrunde i Stillinge i øjeblikket, så på et tidspunkt vil der opstå efterspørgsel efter sådanne grunde. Hele boligområdet ligger jo godt placeret i forhold til busser, skole og indkøbsmuligheder, siger John Møller Jensen.

Området ligger også godt placeret i forhold til både Stillinge Børnehave og plejecentret. Faktisk så godt, at den nuværende adgangsvej til børnehave og plejecenter, der i øjeblikket ender blindt i en parkeringsplads, også skal bruges til at køre ind til det nye område.

Politikerne i miljø, plan og landdistriktsudvalget har påpeget, at »økonomien skal undersøges nærmere i forhold til vejbetjening og parkering«.

- Der kan blive tale om, at bygherre skal være med til at betale, men det må afklares under lokalplanlægningen, siger Jørgen Grüner.

John Møller Jensen siger dog, at han allerede har lagt en løsning frem for kommunens forvaltning, som er blevet positivt modtaget.

- Vi lægger simpelthen de parkeringspladser, som børnehaven og plejecentret har i dag, ind på vores jord. På den måde undgår vi, at bilisterne skal til at bakke ud på adgangsvejen fra børnehave og plejecenter, og de gående skal ikke krydse vejen, siger John Møller Jensen.

Der som tidligere nævnt regner med, at der kan gå omkring et års tid inden alle tilladelser er på plads, så der kan komme gang i selve byggeriet.