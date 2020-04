Send til din ven. X Artiklen: Portrætter fra udsatte boligområder beretter om en ny hverdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Portrætter fra udsatte boligområder beretter om en ny hverdag

Slagelse - 10. april 2020 kl. 17:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Fleur Sativa

»Vi bringer mennesker sammen og deler historier - på afstand.«

Sådan lyder det i et opslag på Facebook delt af den boligsociale helhedsplan »En fælles indsats«, der blandt andet dækker boligområderne Motalavej i Korsør og Ringparken i Slagelse, der begge er på regeringens ghettoliste.

I en ny portrætserie under navnet »Den nye virkelighed« vil man nemlig fortælle beboernes historier om den hverdag, de i dag lever i, efter coronavirus er kommet til Danmark.

Og altså også er flyttet ind i de store betonblokke.

Formålet er således at bringe beboerne tættere sammen i en tid, hvor alle skal holde sig på afstand af hinanden for at inddæmme smitten af virussen, der allerede har kostet mange menneskeliv.

Stor interesse

Arbejdet med den boligsociale indsats handler nemlig blandt andet om at styrke fællesskabet i de udsatte boligområder. Og den nye portrætserie - som kan læses digitalt - er en succes til lige præcis det formål i en tid, hvor vi ikke kan være sammen som normalt, fortæller kommunikationsmedarbejder fra En fælles indsats, Dorte Holm Abrams, der er initiativtager til serien.

- Den første historie fra »Den nye virkelighed« har nået mere end 4.200 mennesker og fået mere end 600 interaktioner (på Facebook, red.). Det er mere, end vi nogensinde har oplevet på vores Facebookside, så der er klart en interesse for at høre de historier, konstaterer hun.

Usikkerhed

Portrætseriens første historie handler om Amani, der bor på Motalavej. Hun er studerende og frivillig leder af KreaLab i Kvarterhuset. Og så er hun hustru og mor til tre børn mellem to og seks år.

Hendes historie handler om den usikkerhed og de bekymringer, coronavirus skaber.

- Det er svært for børnene at forstå, at de ikke må komme ud og lege med deres kammerater. Hvordan fortæller man en fireårig om en virus, der gør, at vi ikke længere må samles på legepladsen, indledes fortællingen spørgende.

Men historien om Amani handler også om de løsninger og metoder, familien sammen har fundet på for at komme igennem en tid, der kan være både svær at leve i og svær at forstå.

For eksempel går familien oftere i køkkenet for at bage - eller går ture, hvor de kan undgå at samles med andre. For Amani foregår kontakt til andre nemlig primært over enten en telefon- eller internetforbindelse.

Vigtigt at snakke

- Vi har en veninde-gruppe på Facebook, og vi holder humøret oppe hos hinanden med messenger og snapchat, fortæller Amani i portrætserien.

For netop at kunne snakke om den svære tid er vigtig.

Ifølge Dorte Holm Abrams startede idéen til serien således også, da hun en dag besluttede sig for at ringe rundt til beboere i Ringparken og på Motalavej for at høre, hvordan de havde det, efter coronavirus har lukket det meste af Danmark ned.

Her fortalte de, hvad de så og oplevede i en tid, der er alt andet end normal for de fleste.

- Og jeg oplevede, at de havde rigtig meget lyst til at snakke. Så jeg endte med at være på telefonen i mere end en time med flere af dem. Simpelthen fordi folk har brug for at snakke og få vendt det hele, forklarer Dorte Holm Abrams.

Bliver godt igen

Coronavirus har nemlig haft en kæmpe indvirkning på mange menneskers liv. Både i Danmark og på verdensplan, hvor mange tusinde smittede er indlagt på hospitalerne.

Og hvor mange raske har mistet deres arbejde og levebrød.

For Amani fra Motalavej betyder coronavirus blandt andet, at hun i øjeblikket har svært ved at passe sit studie, når hun samtidig skal passe sine tre små børn.

Hun læser ellers enkeltfag på VUC og drømmer om at komme ind på socialrådgiveruddannelsen. Men lige nu er fremtiden usikker. Og hendes mand har samtidig været nødsaget til at lukke sin frisørsalon.

Heldigvis, siger Amani, så har familien en lille opsparing. Så de skal nok klare den, er hun sikker på. Hun beder blot til, at alt snart bliver godt igen:

- Regeringen har gjort det helt rigtige, og jeg håber snart, smitten kommer under kontrol, fortæller Amani i portrætserien, mens hun også ser på de positive sider af en ændret hverdag.

- Coronavirus har skabt mere ro, jeg tror aldrig, der har været så roligt på Motalavej, vurderer hun afslutningsvis.