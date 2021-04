Matilde Kimer holder som DR?s korrespondent i Rusland og Ukraine øje med voldsomheder og uhyrligheder. Efter at være født og opvokset i Korsør, blev kursen efter gymnasiet i Slagelse lagt mod journalistikken, som hun i dag ser som et kald.

Portræt: Kendt krigskorrespondent født og opvokset over tidligere Korsør-redaktion

Journalistsstuderende fra SDU tegner et portræt af DR’s korrespondent i Rusland og Ukraine, hvor krig og voldsomheder ofte er den brutale virkelighed. Her stopper folk ikke med at blive tæsket ihjel og få frataget deres børn, når Horisont ruller over skærmen.

Slagelse - 06. april 2021 kl. 14:00 Af Karoline Engelund og Jonatan Robbert Larsen, Syddansk Universitet, foto: Magnus Nygaard Kontakt redaktionen

Matilde Kimer er korrespondent for DR i Rusland og Ukraine. I 2009 trak hun første gang sin skudsikre vest over skuldrene og spændte den fast om livet og har siden dækket den brutale virkelighed i hele det tidligere Sovjetunionen. »Forfølger de mig nu også i Danmark?« udbryder Matilde Kimer, da vi møder hende på Åmarken Station i Hvidovre. »Der er lige gået en fyr fordi mig, som snakkede russisk i telefonen.« Vi forstår morsomhedens tragikomiske alvor, da hun fortæller os, at det ikke er unormalt for udenlandske journalister i Rusland og Ukraine at blive både aflyttet og forfulgt.

