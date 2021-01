Porsche smadret i glatføre-uheld på motorvejen

Det pludselige og ret kraftige snevejr søndag middag gav flere steder trafikale udfordringer. På motorvejen mellem Slagelse og Sorø måtte bilisterne sætte farten noget ned, da sneen faldt kraftigt. I sådan en situation er det naturligvis en fordel med solide vinterdæk, der giver et mere sikkert vejgreb. Men det er selvfølgelig ingen garanti for, at der ikke sker et uheld. Det vides ikke, om bilen på billedet her havde vinterdæk monteret.