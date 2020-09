Sct. Michaels Nat har doneret to sociale møbler - en slags vippebænk - til bymidten. Her er det formand Janette Christensen, Helle S. Madsen og Helle Larsen, begge Business Slagelse.

Populære vippebænke bliver permanente

På en sjaskvåd fredag løftede foreningen bag Sct. Michaels Nat sløret for en helt særlig donation. Kulturnatten, som i år ikke er på plakaten på grund af aflysning, skulle have fundet sted netop i går, så folkene bag brugte i stedet anledningen til at offentliggøre donationen af to vippebænke.