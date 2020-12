Den populære julekane på Schweizerpladsen. I kanen Anne Marie Antonsen og Helle Madsen. Bagest fra venstre Jane Dahl, Ulrik Thorsted, Torben Kjerulff og Ole Poulsen, alle fra markedsføringsudvalget under Business Slagelse. Foto: Evan

Populære rensdyr med særlig »selfie-kane« får lov at blive

Markedsføringsudvalget under Business Slagelse har finanseret anskaffelsen af byens nye jule-selfiestation. Den er blevet et hit.

Slagelse - 11. december 2020 kl. 12:32 Af Henny Ferrold Kontakt redaktionen

En kane med to rensdyr og masser af blinkende lys og julestemning er blevet et af de helt store hits i Slagelses julebelysning.

- Det er vores selfiestation, smiler Helle Madsen fra Business Slagelse med et glad blik på kanen, som er placeret på Schweizerpladsen, hvor både børn og voksne flittigt tager plads i kanen for at blive fotograferet.

Det er markedsføringsudvalget under Business Slagelse, som har finansieret den populære juleattraktion.

- Markedsføringsudvalget er en lille lukket kreds under Business Slagelse, som selv betaler penge ind til aktiviteter og bestemmer, hvad de skal bruges til. I år er et helt specielt år, hvor det ikke har været muligt at skabe alle de aktiviteter, som udvalget plejer at støtte, konstaterer Helle Madsen, der også er sekretær i markedsføringsudvalget og i første omgang kontaktede udvalget for at få dækket udgiften til at leje kanen.

Sidste indkøb i år - Det var de hurtige til at sige ja til. Og så fik vi et godt tilbud fra udlejeren om at købe kanen, og det har de også sagt ja til, konstaterer Helle Madsen, som glæder sig over, at kanen også til næste år bliver en del af byens juleudsmykning.

- Det bliver markedsføringsudvalgets sidste indkøb i år, fastslår Helle Madsen, som samtidig glæder sig over, at byens juleudsmykning også i år er blevet udvidet yderligere med blandt andet flere af de røde lyskranse, som strækker sig langt ned ad Jernbanegade.

- Det helt specielle ved Slagelses julebelysning er, at kommunen er så aktiv og i samarbejde med Business Slagelse finder ud af at finansiere tingene, og vi prøver at dele sol og vind lige mellem de enkelte byer. Det er virkelig helt unikt og ikke noget, man ser i nogen andre kommuner, fastslår Helle Madsen.