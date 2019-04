Se billedserie Anne Hjelm Jensen delte beredvilligt ud af sin viden om får og lam - og gerne i børnehøjde. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Populære påskelam blev kælet og aet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Populære påskelam blev kælet og aet

Slagelse - 22. april 2019 kl. 12:49 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lorup: Allerede kort efter klokken 10 lørdag var der fyldt godt op i stalden på Birkelyvej 6 i Lorup - og det med både gæster, fastboende og nyfødte.

Gæsterne var trukket til af det gode tilbud om på Fårets Dag at ae et næsten nyfødt lam, høre om livets gang i fårestalden tæt ved Tystrup-Bavelse Søerne og ikke mindst blive fristet af de mange lækre og hjemmegjorte uld- og skindprodukter i den tilhørende gårdbutik.

Anne Hjelm Jensen tog - som mange gange tidligere ved Fårets Dag - veloplagt imod trods flere nætters mangel på søvn og hvile.

-Jeg har næsten ikke været i seng i en hel uge, så hvis jeg vrøvler, er det bare fordi jeg er lidt træt og småstresset, siger Anne Hjelm Jensen, der på ingen måde vrøvler, da hun veloplagt fortæller de mange gæster i alle aldre fra nær og fjern om de bløde pelsdyr, som hun for snart mange år siden valgte til for i stedet at vælge et liv på kontoret i København fra.

Og hvor det begyndte med to gotlandske pelsfår, er antallet af dyr i besætningen kun gået en vej - og det er op!

Ved påsketid især, hvor det ene påskelam efter det andet - og gerne i hold af to eller tre - kommer til verden i en lind strøm.

- Hvis jeg ellers husker rigtig, er ham her lam nummer 92, siger Anne Hjelm Jensen med en lille sort lodden uldtot af et nyfødt lam på armene - og det altså i denne sæson, hvilket let forklarer Anne Hjelm Jensens manglende søvn og tid til afslapning på det seneste. For på en fødegang for såvel mennesker som dyr går alting ikke altid lige udramatisk for sig - og der er ofte brug for akut assistance - på alle tider af døgnet.

- I skal ikke være bange. Hun kommer bare ud for at hente sit lam, siger Anne Hjelm Jensen beroligende, da et ret så målrettet får forlader sit hjørne af stalden for mellem de mange gæster at lede efter sit nyfødte lam.

- Faktisk er det bedst at holde lammet i begge bagben, siger Anne Hjelm Jensen, mens hun viser, hvordan mor og lam på den måde bedre kan holde kontakt til hinanden, da får ikke kan orientere sig opad i synsfeltet.

Kommer der trillinger til verden, hvad der ofte gør, skal Anne Hjelm Jensen i gang med en større adoptionskabale, da får, som hun fortæller, kun har to patter og kun lader »mælkebaren« være åben kort tid ad gangen, hvorfor tre lam ikke alle kan nå at blive mætte i den nødvendige og nærende råmælk, mens tid er.

- Ja, løb du bare ud og bliv aet lidt, lyder det fra Anne Hjelm Jensen, da et lille nysgerrigt lam på usikre ben finder vej i labyrinten af menneskeben, og resolut har hun snart givet et andet lam i favnen på et af de mange ligeså nysgerrige børn, der bestemt men kærligt får at vide, at et lam ikke skal aes på hovedet.

Og som Anne Hjelm Jensen taler, fremviser og gestikulerer, er ingen i fårestalden den lørdag formiddag vist i tvivl om, at der er tale om en ganske særlig og kærlig symbiose mellem Anne Hjelm Jensen og de gotlandske pelsfår, som hun omgiver sig med - i perioder både nat og dag.

Anne Hjeml Jensen har som udgangspunkt åbent i Birkemosehus for besøg alle dage, men det er bedst at ringe i forvejen for at få en aftale - både når det gælder et besøg i stalden eller i gårdbutikken, hvor de blødeste fåre- og lammeskind er til salg sammen med både trøjer, huer, halstørklæder, vanter, tasker, plaider, filtsko og meget mere i uld.

Og ja - kød er også til købe eller bestille på forhånd.

Læs mere om Birkemosehus på birkemosehus.dk