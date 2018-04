Se billedserie Jimmi Hansen (1.th) , Din Tøjmand Korsør, havde taget Ebbe Hansen og Tobias Nielsen med til at styre standen.

Populær livsstilsmesse var en succes - igen

Slagelse - 30. april 2018 kl. 08:00 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tredje gang dannede den fredet Magasinbygning rammen om en livsstilsmesse på Korsør Fæstning, der løb af stablen lørdag.

Og endnu en gang var der spækket med gode tilbud, da folk strømmede til messen.

Det er Jimmi Hansen fra Din Tøjmand og Maria Rasmussen ejer af Female D'LUXE - som begge er fra Korsør Citys aktivitetsudvalg i Erhvervsforeningen - der har været primus motor på projektet. Yderligere har et sponsorat fra Erhvervsforeningen også gjort det muligt at få stablet det hele på benene igen i år.

Både Jimmi Hansen og Maria Rasmussen var utrolig glade - og travle - på dagen.

- Det er rigtig dejligt at se, hvordan folk bakker op om projektet, og at der kommer så mange til messen i dag, det vidner jo om, at vi også gør noget rigtigt, fortæller Jimmi Hansen fra Din Tøjmand, mens flere nysgerrigt træder ind i hans tøj-mekka.

Skaber liv

Flere fik gjort sig et godt køb, da de i alt 24 stande hver især havde en perlerække af gode tilbud.

Maria Rasmussen havde også skruet en række tilbud sammen, hvilket ved selvsyn var utrolig populært.

- Det er jo kun dejligt, der er så travlt, og det her arrangement er jo netop med til at skabe liv i byen og for de erhvervsdrivende i Korsør, lyder det fra Maria Rasmussen, der har travlt med at hjælpe kunderne med at blive klædt godt på til sommer.

Udover de gode tilbud havde de 24 deltagende stadeholdere doneret en præmie af en værdi på 300, som blev fundet ved messens slutning.

Med for tredje år i træk

En af de stande, der var med for tredje gang, er Salon Centrum. Her stod Signe Pedersen, Pernille Pedersen og Louise Caspersen klar med en perlerække af hårprodukter og gode råd.

De hilser initiativet velkommen.

- Vi er utrolig glade for, der sker noget i byen, for det samler folk, og det giver selvfølgelig også en unik måde for os at møde nye kunder på, fortæller Pernille Pedersen fra Salon Centrum i Korsør.