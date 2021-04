Populær grillbar får ny ejer

»Byens Bedste Flæskestegs-sandwich«, lyder tilbuddet fra Grill-Smeden på Smedegade. Og det er der nok mange kunder, som er enige i. I hvert fald har Gry Valbum i 14 år langet et utal af sandwiches og andre lækkerier over disken i sin grillbar.

Og før hun overtog forretningen, var hun ansat hos Jørgen Just på den legendariske grillbar på den anden side af Smedegade i forlængelse af benzinstationen.

- Så efterhånden er det jo blevet til 24 år i branchen. Derfor synes jeg, at tiden er kommet til forandring, siger Gry Valbum tirsdag til Sjællandske.

- Jeg har hørt, at den nye ejer har ansat en Slagelse-pige til at fortsætte grillen, siger Gry Valbum, som i længere tid har forsøgt at afsætte grillen.