Politiske fløje deler penge-poster ligeligt

Villum Christensen får posten som viceborgmester, men John Dyrby Paulsen slår fast, at han ikke får en position, der er forskellig fra den, tidligere viceborgmestre har haft.

Slagelse - 09. december 2017 kl. 07:54 Af Arne Svendsen

Der bliver tale om en ligelig fordeling af poster, der giver både penge og magt, i det nye byråd.

Måske for at lette denne proces er antallet af udvalg blevet udvidet fra syv til ni. Hvilket dog også indebærer, at de kommende udvalgsformænd faktisk kommer til at tjene lidt mindre end de nuværende, idet den samlede udgift til disse lønninger ikke må overstige 315 procent af borgmesterens løn.

Kommende borgmester John Dyrby Paulsen siger dog, at der er en bevidst strategi i, at man for eksempel har splittet det nuværende sundheds- og seniorudvalg op i et sundheds- og forebyggelsesudvalg og et seniorudvalg.

- Forebyggelse er en vigtig ting, og jeg går ikke mindst meget op i, hvordan vi kan hindre overvægt hos børn, siger Dyrby Paulsen.

I aftalen om konstituering forleden havde Helle Blak (SF) ønsket, at Ann Sibbern fra DF fik posten som 1. viceborgmester.

I aftalen er denne post dog gået til Villum Christensen, (LA), der jo efter aftale med S får mulighed for at blive borgmester om to år.

- Det skyldes, at Ann Sibbern hellere ville være udvalgsformand end viceborgmester, så de to blev enige om et bytte. Og der er ikke tale om, at Villum Christensen får en anden funktion end den, andre 1. viceborgmestre har haft, siger John Dyrby, der oplyser, at der også vil blive udpeget en 2. viceborgmester.

Den kommende borgmester oplyser, at det først i weekenden besluttes, hvem der skal være formand for hvilke udvalg.

Som noget nyt får alle partier plads i det vigtige økonomiudvalg. S og V får desuden en ekstra plads, så man bliver i alt ni medlemmer inklusive borgmester og viceborgmester.

Udover de to ovennævnte udvalg oprettes et udvalg for miljø, planlægning og bæredygtighed, hvor S, SF, Ø og I besætter formandsposten.

De samme partier får også formandsposten i børne- og ungeudvalget, sundheds- og forebyggelsesudvalget, handicap- og psykiatriudvalget og det særlige børn- ungeudvalg vedrørende tvangsfjernelser.

Venstre, Radikale Venstre og DF besætter formandsposterne i følgende udvalg:

Erhverv og turisme, kultur- og fritid, landdistrikter, teknik og ejendomme, beskæftigelse og seniorudvalget.

Parterne er enige om, at flertallet følger formanden i udvalget, således at i udvalg, hvor S, SF, I og Ø har formandsposten, vil denne valggruppe have et flertal, mens udvalg, hvor de øvrige partier har formandsposten, vil denne valggruppe have et flertal. Næstformandsposten i et udvalg tilfalder den valggruppe, der ikke har formandsposten.

Formandsposten i SK Forsyning går til S, SF, I og Ø, mens den anden valggruppe får lov til at udpege formand for Korsør Havn.

Begge poster aflønnes på linje med en udvalgsformand, hvilket vil sige omkring 150.000 kroner årligt.