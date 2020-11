Stén Knuth (V) kritiserer beslutning om feriebelønning til mellemledere. Ældrechef Charlotte Kaaber står på mål. Medarbejdere skal anerkendes, siger hun.

Politisk kritik af kommunes feriebelønning: I det private fyres folk - men her får ledere en ekstra uges ferie

Slagelse - 17. november 2020 kl. 06:05 Kontakt redaktionen

- Vi har et erhvervsliv, som for det første bløder, men også har sendt rigtig mange hjem til ledighed. De har bedt deres personaler om at slå knuder på sig selv for at overleve. Gå ned i løn, gå på arbejdsdeling og meget mere.

Sådan lyder det fra Stén Knuth (V), folketings- og byrådsmedlem, som er alt andet end enig i Slagelse-ældrechef Charlotte Kaabers beslutning om at give mellemledere en uges ekstra ferie som tak for den ekstraordinære indsats gennem coronatiden.

Medarbejdere har fået et påskeæg i form af to æsker Summerbird-chokolade.

- Jeg er nødt til at sige, at jeg ikke er enig i den beslutning, lyder det i et læserbrev i dagens Sjællandske direkte rettet til ældrechefen.

- Alle knokler og har knoklet den seneste tid, skriver Stén Knuth og henviser til, at en coronakrise trækker store veksler på ansatte i såvel det private som offentlige Danmark.

Der er dog en forskel, siger han.

- De offentlige har fortsat deres job. Jeg er ikke efter dem/jer. Jeg synes bare, der i denne sag mangler en balance. Og jeg synes, det er et skidt signal, vi sender som kommune. Jeg synes, det er skidt, bemærker han i læserbrevet, hvori han slår på tromme for, at vi må stå sammen. Og ikke mindst kæmpe sammen.

Han mener ikke mindst, at der er nogle ildsjæle i civilsamfundet, der fortjener opbakning.

- Det andet er hele vores civilsamfund, de frivillige, vores foreninger. De er ved at blive slået ihjel, og vi står på bagkanten af en sundheds- og socialkrise, som bliver historisk. De kæmper hver eneste dag for at holde deres fritidsinteresse i live for os, som kommer der. Der er ingen af de to grupper, som lige får en ekstra uge som fortjeneste for deres arbejde med at holde Danmark oppe, skriver han.

