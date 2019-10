Her ses MF Kong Frederik i det færgeleje, som er udset til at være hjemsted for den sidste storebæltsfærge MF Broen. Økonomiudvalget gav sent mandag borgmester John Dyrby Paulsen (S) forhandlingsmandat til at gå videre med redningsplanen for MF Broen.

Politisk ja til at redde storebæltsfærge

Økonomiudvalget giver borgmester John Dyrby Paulsen (S) forhandlingsmandat til at gå videre med redningsplanen for den sidste storebæltsfærge MF Broen. I runde tal erfarer Sjællandske, at den samlede engangsudgift til køb og placering af MF Broen i Halsskov Havn er i omegnen af 10 millioner kroner.

