Enhedslisten vil ansætte én pædagog hver måned fra september og frem. Ifølge udvalgsformand bør man være mere realistisk.

Send til din ven. X Artiklen: Politisk forslag om bedre normeringer: Ansæt en pædagog hver måned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk forslag om bedre normeringer: Ansæt en pædagog hver måned

Slagelse - 23. maj 2019 kl. 11:38 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både SF og Enhedslisten har minimumsnormeringer på dagsordenen ved det kommende byrådsmøde i Slagelse mandag. Ifølge sidstnævnte, i skikkelse af byrådsmedlem Thomas Clausen, skal der i Slagelse Kommune ansættes en pædagog om måneden fra september og frem. Der er ikke tid til at vente på lovgivning fra Christiansborg.

- Det er jo lidt flot, at nogle gerne vil have minimumsnormeringer, som staten skal betale. Men hvorfor kan vi ikke gå i gang i kommunen? Det handler om at prioritere, mener Thomas Clausen, som derfor foreslår, at kommunens politikere beslutter at øge staben og ansætte én pædagog hver eneste måned fra september og frem.

Og hvor vedkommende skal få job, må ske efter dialog og samarbejde mellem kommune, børnehaver, vuggestuer, andre dagtilbud samt berørte faglige organisationer.

- Det er mere for, at vi kan komme i gang. Vi kan i det kommende budget måske så beslutte, om det skal fortsætte eller ej, siger Thomas Clausen, der godt ved, at tomlen om muligt vendes nedad.

- Men kommunen burde tyvstarte og vise vejen. Selv om man laver en finanslovsaftale i Folketinget, kommer pædagogerne jo først til sommer 2020, inden man får behandlet alt færdigt. Så er det bedre, at vi i Slagelse allerede nu tager teten, mener han.

Ifølge Helle Blak (SF), formand og børne- og ungeudvalget, er tanken god.

- Men Enhedslisten glemmer at vise, hvor pengene skal komme fra, pointerer hun.

Ifølge Enhedslistens egen beregning vil der blive tale om en udgift på cirka 350.000 kroner for perioden 1. september til 31. december 2019. Stigende til cirka 4,3 millioner kroner i 2020.

Ifølge Helle Blak kan der dog ikke laves et sådant økonomisk træk lige nu. Hun har derfor en lignende initiativsag med på mødet, der efter hendes udsagn synes noget mere realistisk.

- Vi bør lave en principbeslutning om, at partierne skal nå det her inden for en årrække - helst fire år. Vi anerkender, at der ikke er penge lige nu, men ved at beslutte, at vi arbejder videre, forpligter vi os til at tænke minimumsnormeringerne ind. Eksempelvis i en kommende budgetproces, foreslår Helle Blak, der desuden mener, at det i langt højere grad er på nationalt niveau, at der skal bevilges penge.

- For skal vi have det antal pædagoger, vi har behov for, skal vi ansætte for omtrent 50 millioner kroner, vurderer hun.

Den ønskede normering, som også fagforeningen BUPL plæderer for, er tre børn pr. voksen i vuggestuen og seks børn pr. voksen i børnehaven. Ifølge den seneste opgørelse ligger Slagelse på henholdsvis 3,4 og 7,2.

- Og her tæller ledere, der ikke har med børn at gøre hele tiden, og ansatte på barsel også med, siger Helle Blak.

Læs mere i Sjællandske