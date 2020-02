To direktører fratræder i Slagelse Kommune som følge af politisk beslutning.

Politisk beslutning sender to direktører på porten: Skatteyderne betaler 4,5 millioner kroner

En slankning af ledelsen, der går på at skrælle et direktionslag helt væk i Slagelse Kommune, koster skatteyderne over fire millioner kroner.