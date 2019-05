Politisk ballade om bud på 120 mio. kr. for havn

Perspektiverne i at blive ejer af den ene af Danmarks to dybeste havne Stigsnæs Havn er store, når det gælder erhvervsudvikling, omsætning og abejdspladser i kommunen. For havnen vil med sin op til 18 meters dybde blive konkurrent til de helt store havne i blandt andet Hamburg og Rotterdam, når det gælder modtagelsen af store skibe med gods, der skal fragtes videre på mindre skibe til hele Østersøområdet. Der er nemlig langt kortere at sejle til Stigsnæs end til de store europæiske havne.

Politikerne er vildt uenige om prisen for køb af Stignæs Havn. Spinkelt flertal har sendt bud på 120 mio. kroner. Ørsted oplyser, at der er flere interesserede købere. De skal ikke bruge havnen fra 2023, men vil gerne sælge før.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her