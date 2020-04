Der er delte meninger. Flere mener, at forældre skal kunne slippe for betaling, hvis deres børn ikke møder i daginstitution. Udvalgsformand er bekymret og vil sikre et fremtidigt sundt tilbud for børn og personale. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Politisk aftale kan sende flere penge tilbage til børnefamilier

Slagelse - 24. april 2020 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regeringen og alle Folketingets øvrige partier er enige om at kompensere landets kommuner for de ekstra udgifter, de har ved at åbne landets institutioner, dagplejer, SFO'er og klubber igen.

Det betyder også, at kommunerne kan blive kompenseret, hvis de giver forældre penge tilbage for en institutionsplads, de i øjeblikket ikke har til rådighed.

Det kan også være en madordning, som forældre betaler for, selv om børnene har madpakker med, skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Merudgifterne, som er forbundet med reduceret forældrebetaling og genåbning af dagtilbud, vil indgå i en samlet forhandling med Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner om udgifter i forbindelse med coronakrisen. Det er dermed først i forbindelse med forhandlinger om en økonomiaftale mellem netop KL og regeringen næste år, at puljens størrelse tales på plads. Kompensationen gives desuden til kommunerne under ét.

Hvilken løsning der bliver tale om i Slagelse Kommune, forventes drøftet på byrådsmødet mandag som et tillæg til den i forvejen offentliggjorte dagsorden.

- Der vil blive afsat en pulje, som alle kommuner får del i, uanset hvad vi gør. Også hvis vi fastholder, at forældre skal betale, siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Hold dine børn hjemme - hvis du kan

Når der er behov for kompensation, skyldes det, at det stadig ikke er alle børn, der kan komme i institution trods genåbningen. Blandt andet har flere institutioner pladsmangel, fordi de skal leve op til sundhedsmyndighedernes retningslinjer om at holde god afstand mellem børnene.

Det er også tilfældet i Slagelse Kommune, hvor flere ledere af daginstitutioner i forbindelse med genåbningen har appelleret til forældre om, at de bør holde deres børn hjemme, hvis muligheden foreligger.

Det skyldes eksempelvis krav om mere fysisk plads og børnegrupper på maksimalt fem med så få voksne omkring sig som muligt.

Ifølge Slagelse Kommune gør flere forældre det på eget initiativ, og ifølge borgmesteren er der i hans optik ingen tvivl: De skal kompenseres.

Frem til 11. maj John Dyrby Paulsen (S) nåede forleden frem til et kompromis med sine politiske kolleger i kommunens økonomiudvalg. Det gik på, at man sender halvdelen af det beløb, forældre har betalt for pasning frem til 15. april, tilbage i børnefamiliernes lommer.

I Folketingets aftale fra onsdag står der, at det er noget, kommunen selv kommer til at betale. Modsat er det perioden fra midten af april til 11. maj, hvor første fase af genåbningen pågår, som Folketinget vil kompensere kommunerne for. Det i forhold til de ekstraudgifter, de får ved eksempelvis at lade børnefamilier slippe for betaling af dagtilbud, hvis de holder deres børn hjemme.

En endelig løsning skal dog konfirmeres i byrådet.

- Jeg håber, vi kan lande en aftale, så vi kan skabe klarhed frem til maj, siger borgmesteren.

Flere vil lade forældre slippe

Om Slagelse skal følge eksempelvis visse hovedstadskommuner, der lader forældre melde børn ud af et tilbud mod at slippe for betaling, er således til debat.

Selv er han helt med på at kompensere.

- Når man betaler for en service, man ikke nyder, så skal man have penge tilbage, mener John Dyrby Paulsen.

Venstres Stén Knuth er på linje, men mener også, at forældre skal sørge for at sende børn af sted, nu når institutionerne reelt er åbne igen.

- Men hvis forældre så direkte opfordres til at holde børnene hjemme i fremtiden, så skal der ske en kompensation. Udgangspunktet er dog, at børnene skal af sted, siger Stén Knuth, der som folketingsmedlem - og dermed part i den dugfriske aftale fra forleden - hæfter sig ved, at det også skal gælde private tilbud.

Delte meninger Ifølge Helle Blak (SF), formand for børne- og ungeudvalget, er det her vigtigt, at man tænker langsigtet.

- Selvfølgelig skal forældre kompenseres på en måde, når der skrues ned for servicegraden. Men på den anden side er vi også i en usikker, uvant situation, hvor vi bør finde en løsning, så vi ikke går på kompromis med vores personale og børns sikkerhed. Eller for den sags skyld normeringen i fremtiden, så lad os afvente. Der skal helst følge nogle penge med, mener formanden.

Hun har talt med flere forældre, der ikke uden videre kræver kompensation.

- De betaler gerne fortsat. De er bekymret for deres institution, og det forstår jeg godt. Det er også derfor, vi skal tænke over, hvad vi gør. Vi skal ikke rammes for hårdt økonomisk, siger Helle Blak. Ifølge Enhedslistens Thomas Clausen er det dog kun rimeligt, at forældre ikke skal betale for en service, de ikke kan benytte sig af. - Alt andet vil være fedtet, siger han.

