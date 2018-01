Slagelse Kommune åbner nu op for, at borgerne kan klage, hvis de er blevet opkrævet for meget for kørsel på Autisme Center Vestsjælland.

Politisk afgørelse vil begrænse autisters muligheder

Slagelse - 12. januar 2018 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikere i kommunens handicap- og psykiatriudvalg besluttede sent onsdag at imødekomme klagende borgere, der mener, at de - eller deres pårørende - har betalt for meget for kørsel på eksempelvis Autisme Center Vestsjælland (ACV).

Efter vedvarende kritik fra Vagn Kviesgaard, hvis søn er en af dem, der angiveligt i årevis har betalt op imod 80.000 kroner for en slags abonnementsordning, hvilket han ikke burde, stemte et flertal bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti for at lade berørte borgere klage. Derefter vil deres sager blive behandlet individuelt, siger udvalgsformand Steen Olsen (S).

Anken fra Vagn Kviesgaard ligger i, at hans søn har betalt 885 kroner pr. måned for en kørselsordning, hvormed han ligesom de øvrige betalende borgere har kunnet blive fragtet fra bostedet under ACV til stranden, til en fritidsaktivitet, til byen eller hjem til faren.

Prisen er dog i et leje, som umiddelbart ligger over »et rimeligt niveau«, mener politikere. Derfor sendes der nu et brev ud til samtlige borgere, der om muligt har betalt for meget. Hermed får de mulighed for at klage og kræve penge tilbage, skriver Sjællandske.

- Og vi er selvfølgelig meget opmærksomme på, at borgere uden værgemål og pårørende tæt på får den vejledning og hjælp, som de har brug for, fortæller handicap- og psykiatrichef Thomas Knudsen, som ikke kan udelukke forringelser, i forhold til hvordan ordningen har været tidligere.

Han fremhæver, at man selvfølgelig er holdt op med at opkræve betaling, efter det stod klart, at det reelt var i strid med reglerne. Derfor ser det også ud til, at den fremtidige busmulighed skal holdes inden for den takst, som kommunerne betaler for borgere. Og den er nu steget.

- Ambitionen er, at servicen kan opretholdes. Men det er også klart, at det - når det nu også bliver dyrere for kommunerne - bliver et område, der kan rammes af en sparekniv på et tidspunkt, siger handicap- og psykiatrichefen, som ydermere bemærker, at borgerne reelt står uden frit valg.

- Ordningen har været frivillig, og den bliver borgerne nu frataget. I stedet bliver de nu afhængige af det kommunale serviceniveau og en noget mere rigid ramme, fortæller Thomas Knudsen, der ikke kan sige noget om omfanget af tilbagebetalingen.

Der er ikke lagt op til at forringe muligheder for daglig kørsel. Det gælder dog ikke hjemtransport, hvor der formentlig vil ske ændringer.

- Det er klart, at hvis du før er blevet kørt fra Slagelse og hjem til Aalborg, så kan det ikke betales inden for rammen. Der er simpelthen ikke penge til de lange ture, så der vil borgerne kunne mærke en ændring, fortæller udvalgsformand Steen Olsen.

