Politis fartkontrol forarger

Slagelse - 27. januar 2018

72-årige Niels Lyster betegner sig selv som en besindig og lovlydig bilist, men da han som passager oplevede, at hans hustru blev vinket ind til siden på Storebæltsvej i Korsør af politiet ved en fartkontrol med laser, blev han forarget.

Flere tusinde bilister fra Fyn blev i timevis fra Storebæltsbroen i onsdags dirigeret væk fra motorvejen lige efter betalingsanlægget og gennem Korsør, fordi en væltet grisetransport længere frermme spærrede motorvejen. Og i Korsør stod politiet klar med deres laser.

- Vi kørte i en lang, samlet stribe efter at være ledt af motorvejen af politiet, og min kone fulgte bare trafikken. Den brede Storebæltsvej virker jo heller ikke ligefrem som bymæssig bebyggelse med 50 km/t, siger Niels Lyster til Sjællandske. Farten blev målt til 76 km/t og gav en bøde på 3500 og et klip i kørekortet.

Niels Lyster mener, at politiet slet ikke har udvist konduite og taget hensyn til den helt ekstraordinære trafiksituation.

- Det var mere eller mindre kaotisk, når politiet skulle standse bilerne, fordi der var så mange, siger Niels Lyster. Han noterer også, at med de mange biler, så var det kun et fåtal, som politiet kunne nå at få fat i.

Leder af politiets beredskab Peter Haslund har følgende forklaring på fartkontrollen.

- En af vores patruljer konstaterede, at der blev kørt alt for stærkt og utryghedsskabende på strækningen. Derfor iværksatte de en fartkontrol mellem 10 og 14. Og 11 klip og en højeste hastighed på 93 km/t vidner jo også om, at der blev kørt alt for stærkt, siger Peter Haslund.

Han minder om, at politiet har stor fokus på tryg trafik, hvor bilisterne har opmærksomheden rettet mod deres kørsel. Tre bilister blev også sigtet for at tale i håndholdt mobiltelefon.