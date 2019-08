Se billedserie 43-årige Lars Denholt fik stor »skodgevinst« i vandsportscenteret, hvor han samlede næsten 1500 cigaretskod op. Foto: Helge Wedel

Politimand ser sport i at samle cigaretskod og affald i fritiden

Slagelse - 23. august 2019

Den 43-årige vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Denholt bruger fritid og gåture på at samle affald op. Forleden blev det til næsten 1500 cigaretskod i Halsskov Havn. Resultaterne deler han på Facebook.

- Det var min 11-årige datter, der inspirerede mig, da hun i skolen havde tema om affald i naturen. Så vi gik en tur fra vores hus på Tjørnevænget og samlede affald. Og pludselig gik der sport i det ved, at vi satte os mål om at samle 100 cigaretskod på en gåtur, siger Lars Denholt.

Sjællandske møder ham tilfældigt med krum ryg, opsamlende fingre og en pose med affald i hånden i vandsportscenteret i Halsskov Havn med en konstatering af, at han da bestemt ikke ligner en fra kommunens entreprenørservice i færd med at sørge for et renere, affalds- og cigaretskodfrit vandsportscenter at færdes i for både turister og lokale.

- Nej, jeg er her ganske privat , fordi jeg lige kunne nå en gåtur med affaldsindsamling, inden jeg skal møde på mit arbejde som vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, siger 43-årige Lars Denholt. Der var stor skodgevinst i havnen, som især benyttes af unge. Næsten 1500 skod kom i posen, inden politiarbejdet kaldte.

Lars Denholt har kun modtaget positive reaktioner på initaitivet med at holde naturen og vores offentlige arealer mere rene og dermed attraktive at færdes i - ikke mindst for turister. Indsamlingsresultaterne og oplevelserne deler han på Facebook, hvor han den 1. juli oprettede gruppen »100 skodder og alt muligt andet affald«

- Jeg og mine børn nåede over 4000 skod på den første måned. Vi samlede også på en ferietur til Bornholm, siger Lars Denholt. Han understreger, at han ikke samler affald i vrede over de mennesker, der smider deres cigaretskod og andet affald i naturen.

-Naturligvis ville det da være dejligt, hvis flere blev bevidste om ikke at svine naturen, fordi de læser om os, der samler affald op helt frivilligt og som en slags sport i stedet for at være sure over svineriet, siger Lars Denholt. Han glæder sig over, at flere og flere samler affald. Blandt andet løbere. Hertil at der generelt i naturen ikke er så meget frisk affald at samle op. Cigaretskod er dog endnu ikke blevet en mangelvare!

- Affaldsindsamling giver mening, når man sætter sig et mål med den, siger Lars Denholt.

Netop cigaretskod er Danmarks mest almindelige affald. Det skønnes, at der hver dag i Danmark smides cirka ni millioner cigaretskod på gader, veje og i naturen. På årsplan bliver det til over tre milliarder skod. Tællinger i København viser, at cigaretskod antalsmæssigt udgør 85 pct. af det henkastede affald på byens gader.

Cigaretskod kan indeholde skadelige stoffer som nikotin, bly, cadmium og tjærestoffer.

Der er bekymring for, at de svært nedbrydelige cigaretfiltre og de skadelige stoffer ophobes i naturen og spredes til jorden, vandløb, havet og grundvandet.

Cigaretskod er både besværlige og dyre at samle op. Tilbage i 2008 fandt man i Københavns Kommune ud af, at det i gennemsnit koster kommunen to kr., hver gang et cigaretskod skal samles op fra gaden. Skulle alle cigaretskod samles op, gav det en udgift på 18 mio. kr. om dagen.

Der findes luft- og lugttæt lommeaskebæger, så man kan tage skoddet med sig til en affaldsspand.

Lars Denholt kan helt sikkert godt se sporten i, hvis der bliver lidt længere mellem, at der er »skodgevinst« på gåturene!