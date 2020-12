Politimand mobbet ud af sit job efter 31 år

Den 56-årige politiassistent Thomas Vesth fra Slagelse blev for en måned siden pure frifundet for alle anklager om embedsmisbrug - anklager, som kom fra hans tidligere chefer på politistationen i Roskilde, hvor han arbejdede. Alligevel mistede han sit job i politiet - efter 31 års ansættelse.

Mens sagen kørte for Retten i Roskilde for en måned siden, var der navneforbud. Nu er sagen imidlertid slut, og dermed kan Thomas Vesth i dag stå åbent frem og fortælle om sagen, som har fyldt meget i hans liv. Ikke mindst siden marts 2020, hvor han blev beordret hjem fra sit arbejde »på grund af corona«.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her