En genstand er kastet ned på en bil på Vestmotorvejen. Politiet har lukket for trafik, så længe der efterforskes.

Politikers bil ramt af genstand kastet fra motorvejsbro

Det er det kendte Folketingsmedlem, Jens Rohde, der blev ramt af en genstand, der blev kastet ned fra en motorvejsbro ved Slagelse torsdag formiddag. Det fortæller Ekstra Bladet.

Jens Rohde, der sidder i Folketinget for Kristendemokraterne, blev ramt i højre side af forruden, da bilen kørte under motorvejsbroen.

- Jeg kom kørende og når at se, at der kommer noget imod mig, og så kommer der ellers et ordentligt brag, fortæller politikeren, som pludselig fik en masse glassplinter ind i bilen.

Jens Rohde fortæller, at han tog turen retur på motorvejen for at undersøge, om han kunne se, hvorfra kastet var kommet fra eller hvad, der havde ramt ham. Ved Sorø stoppede han så og tog kontakt til politiet.

Han priser sig i øvrigt lykkelig for, at genstanden ikke ramte længere til venstre på forruden.

Jens Rohde tror ikke der var tale om en handling, som bevidst var rettet mod ham.

- Jeg kører i en anonym bil. Så jeg tror, det er tilfældigt, at det lige var min bil, der blev ramt, siger han.

Jens Rohdes bil var i øvrigt ikke mere beskadiget end, at han af politiet fik lov til at køre videre.