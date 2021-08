Hvem skal betale de store summer, hvis der skal oprenses efter PFOS-forureningen på og omkring Korsør Brandskole og ved Korsør Nor? Kommunens politikere har skriftligt fraderes egen miljøafdeling fået udpeget regionen som ansvarlig, men det er slet ikke rigtigt. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere vildledt af egen miljøafdeling i PFOS-sagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Politikere vildledt af egen miljøafdeling i PFOS-sagen

I skriftlig orientering til økonomiudvalget udpeges Region Sjælland som ansvarlig for at oprense efter PFOS-forureningen. Men det er forkert. Psykologhjælp til de forgiftede borgere fra næste uge.

Slagelse - 28. august 2021 kl. 06:08 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Politikerne i byrådets økonomiudvalg er vildledt af kommunens miljøafdeling, der i et skriftligt notat om PFOS-sagen skriver:

- »Det er Regionens (Region Sjælland) opgave og ansvar at opspore og kortlægge forurenede arealer........Det er også Regionens ansvar at oprense konstaterede forureninger.« Hvis de lokale politikere i byrådet dermed er lettede over, at kommunens pengekasse så slipper for at skulle betale for den angiveligt meget dyre oprensning af PFOS-forureningen på og i området omkring brandskolen i Korsør, så skal de ikke være det. For informationen i notatet er direkte forkert. Sjællandske erfarer, at formuleringen er mødt af en del forundring i Region Sjælland.

- Selve formuleringen har jeg ingen kommentar til, men jeg kan sige, at det er Slagelse Kommune, der som miljømyndighed skal undersøge, om den kan udstede et påbud til forureneren om at rydde op efter sig. Det er ikke regionens ansvar, siger Carsten Krabbe til Sjællandske. Han er direktør for regional udvikling, hvorunder regionens miljøafdeling hører.

Carsten Krabbe tilføjer, at det er korrekt, at det er regionernes ansvar at rydde op efter historiske såkaldte herreløse forureninger, men en sådan er PFOS-forureningen ved Korsør ikke, da den skyldes brandskolens brug af brandskum med PFOS.

Forkert formulering Leder af kommunens miljøafdeling Jan Jørgensen erkender, at formuleringen er uheldig og misvisende.

- Forureningssagen med PFOS er utrolig kompliceret med forgiftede mennesker, jordforurening i kolonihaver og udsivning til Korsør Nor, så mange myndigheder er filtret ind i hinanden. Men formuleringen om regionens ansvar skulle ikke have stået alene, som den gør, siger Jan Jørgensen.

Ingen afklaring Aktuelt er der fortsat ingen afklaring af, om kommunen kan udstede et påbud til brandskolen om at betale for en oprydning. Det skal en advokat først finde et juridisk svar på. Hvis påbud kan pålægges, så ender regningen dog alligevel hos kommunen, da den ejer brandskolen. Hvis påbud ikke kan pålægges, fordi det faktisk ikke var ulovligt at bruge det PFOS-fyldte brandskum for år tilbage, så kan det måske ende som en såkaldt herreløs forurening, hvormed der kan rettes en pil mod regionens pengekasse, hvis der skal ryddes op efter PFOS-forureningen.

Psykologhjælp fra på mandag På mandag offentliggøres den første rapport med bud på, hvor meget PFOS-giften fra brandskolen har påvirket jord og miljø omkring den. Det er også mandag, at kolonihaveejerne og de forgiftede borgere informeres på to seperate møder lukket for pressen. Region Sjælland meldte fredag eftermiddag ud, at fra mandag den 30. august kan de borgere, der er berørt af PFOS-forureningen, benytte sig af et tilbud fra Region Sjælland om psykologhjælp. Borgerne vil få direkte besked om muligheden for at henvende sig til en særlig kontakttelefon hos Psykiatrisk Klinik i Slagelse og bestille tid til en samtale med en psykolog, oplyser regionen.

relaterede artikler