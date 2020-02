Se billedserie 17 hjemløse blev opsagt i oktober. Sagen har vakt kritik.

Politikere vil sende hjemløse tilbage på hotel

Slagelse - 26. februar 2020 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens Slagelse Kommune beskyldes for at famle og sende hjemløse ud i kulden uden juridisk holdbar rygdækning, hvilket får kritikken til at hagle, er de mennesker, som hele striden handler om og går ud over, tilsyneladende glemt.

Derfor skal der hurtigst muligt sættes et skib i søen, der - i modsætning til hvad der foregår lige for tiden - indikerer samarbejde.

Det mener i hvert fald Venstre og SF i en tid, hvor kommunens embedsværk får kritik for at sende hjemløse på gaden med baggrund i et skøn, der siger, at man maksimalt må bo på Lux Hotel i seks uger, selv om det i årevis har været også kommunen for vane at henvise netop udsatte borgere til hotellet i længere tid end det.

- Der er ingen tvivl om, at de her mennesker er taget som gidsler. Vi har en forpligtelse til at sørge for, at der er boliger til dem, siger SF's Jørgen Grüner, der ønsker at få drøftet et muligt samarbejde mellem Slagelse Kommune, Lux Hotel og interesseorganisationen SAND, der kæmper for hjemløses rettigheder og tidligere har kaldt beslutningen i Slagelse for »besynderlig«.

Jørgen Grüner ønsker ikke at gå ind i den juridiske del og baggrund for, at hjemløse - ifølge såvel ejeren som Slagelse Kommune - ikke længere må bo på Lux Hotel.

- Jeg er mere optaget af det faktum, at vi ikke har boliger nok til alle vores hjemløse, og når denne mulighed afskrives, gør vi det kun endnu sværere for de mennesker, som i forvejen har udfordringer, siger SF'eren.

Han har derfor drøftet et samarbejde, der går på, at man lader Lux Hotel agere hjemsted for borgere - endda med folkeregisteradresse, hvilket flere også har haft igennem årene - indtil flere boliger ser dagens lys. Også selv om netop den praksis af embedsmænd nu betragtes som ulovlig.

- Vi har et problem, og nej, vi kan ikke gå ud at bygge det hele selv. Men vi har næsten 200 hjemløse i kommunen, så det handler også om at få boligselskaber og private til at spille med. Jeg mener ikke, at Lux Hotel er en løsning på længere sigt, men indtil vi kan tilbyde de hjemløse en bedre løsning, kan vi blive nødt til at samarbejde med Lux, siger Jørgen Grüner, hvis tanker nyder opbakning hos særligt Venstre, herunder byrådsmedlem Christopher Trung Paulsen.

Ønsket skal til politisk drøftelse og skal efter alt at dømme også til behandling i byrådet.

Hos SAND mener man, at det er en vej at gå, men at det på sigt ikke er en holdbar løsning. Hjemløse har brug for et langt større fokus end det, de tilbydes i Slagelse Kommune, hvor flere efter opsigelsen på Lux Hotel i oktober blev henvist til forsorgshjem vest for Lillebælt.

- Det er dilemmafyldt. Der er brug for en helhedsorienteret indsats. Hjemløse mangler jo ikke bare en permanent bolig, men har en masse andre, ikke mindst psykiske, udfordringer. Jeg synes, at Slagelse Kommune skal tage sig sammen og leve op til den forpligtelse, den har. At sende hjemløse til Jylland vil fjerne dem fra deres vante rammer og netværk, og allerede her er man ude på et skråplan, mener udviklingskonsulent René Nielsen.

