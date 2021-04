Se billedserie Færgeruter skal elektrificeres, mener Radikale Venstres Troels Brandt. Foto: Anders Ole Olsen

Politikere vil sætte strøm til færgerne

Ny politisk aftale fra Christiansborg gør det muligt for kommuner at omstille til grøn, elektrisk færgedrift. Troels Brandt, byrådsmedlem for Radikale Venstre, mener, at det er en gylden mulighed for Slagelse, og vil sætte sig i spidsen for en elektrificering af kommunens færgedrift.

Slagelse - 29. april 2021 kl. 14:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Radikale Venstre har sammen med regeringen, SF, Enhedslisten og Alternativet på Christiansborg indgået en aftale om at nedsætte en pulje på 200 millioner kroner, der skal elektrificere flere indenrigsfærger og gøre den danske færgedrift mere grøn. Det er op til de enkelte kommuner at søge om midler til en elektrificering af deres færger, og står det til Troels Brandt, byrådsmedlem for Radikale Venstre i Slagelse Kommune, bør Slagelse bruge muligheden for at elektrificere sin færgedrift.

