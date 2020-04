Der lægges op til, at penge, som forældre slipper for at betale, konverteres til gavekort.

Politikere vil give børnefamilier gavekort som kompensation

Slagelse - 15. april 2020 kl. 06:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et overvejende flertal i Slagelse Kommunes økonomiudvalg mener ikke, det er retfærdigt, at man som børnefamilie betaler for en ydelse, man ikke får. Derfor kan forældre se frem til en form for kompensation i lyset af coronalukkede dagtilbud, hvoraf flere slår dørene op i denne uge i en anden form end bare til nødpasning.

På økonomiudvalgets møde tirsdag eftermiddag nåede politikere dog ikke til enighed om løsningen, der i sidste ende skal give forældre en slags økonomisk håndsrækning, fordi flere hidtil - og siden nedlukningen af landet i marts - har betalt for et tilbud, de ikke har benyttet sig af.

Om der direkte skal sendes penge tilbage til forældrene, eller hvorvidt de fremadrettet skal slippe for betaling, hvis de ikke sender deres børn i eksempelvis børnehave, er uvist.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) er en af dem, der mener, at børnefamilier skal kompenseres.

- Reelt har de betalt for et tilbud, de ikke har anvendt. Og det kan vi ikke byde. Slet ikke i fremtiden, lyder det fra borgmesteren, der nyder opbakning flere steder i udvalget.

Eksempelvis hos Venstre. - Hvis ikke man bruger tilbuddet, er det ikke rimeligt, supplerer Venstres gruppeformand, Knud Vincents.

Lægger op til gavekort En betalingsfri måned vil koste kommunen rundt regnet 7,5 millioner kroner, og ifølge såvel borgmester som viceborgmester Villum Christensen (LA) kan det ende med en god forretning.

I hvert fald hvis de penge, som de børnefamilier, tiltaget er relevant for, spenderer de sparede kroner i en af kommunens butikker eller lignende.

Derfor undersøges muligheden for at udstede et gavekort eller en såkaldt voucher svarende til det beløb, der ikke skal betales for et dagtilbud. Til brug inden for kommunegrænsen.

- Et gavekort er oplagt. Vi skal huske, at vi også er midt i en efterspørgselskrise, og hvis man så har et gavekort, er det en direkte indsprøjtning til det lokale butiks- og erhvervsliv, lyder det fra viceborgmesteren.

- Og vi siger jo ikke, hvor de skal lægge pengene. Det er reelt set deres egne penge, man har samlet op, siger han.

Må man det? Ifølge Jørgen Grüner (SF), medlem af økonomiudvalget, er det ikke den rette vej at gå.

- Vi har stadig en udgift på børne- og ungeområdet. Den forsvinder ikke, selv om betalingen udebliver, og der er rigeligt med økonomiske problemer på området i forvejen. Det er dog ikke et kardinalpunkt for SF, så lad os få undersøgt mulighederne, lyder det fra SF'eren med henvisning til, at sagen blev udsat.

Økonomiudvalget mødes igen mandag, og her bedes forvaltningen have et klart svar parat: Må man overhovedet gøre, som der ønskes i forhold til gavekort eller noget lignende?

- Vi må se på lovligheden. Må vi, eller må vi ikke, tilføjer borgmester John Dyrby Paulsen (S).