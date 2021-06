Politikere skal tage stilling til ny afgræsning af stort solcelleanlæg

For omtrent et år siden besluttede miljø-, plan- og landdistriktsudvalget i Slagelse Kommune at gå videre med planerne om at placere et solcelleanlæg ved Tjæreby. De planer er siden da mundet ud i mere konkrete tiltag, samtidig med at alle gennem en høringsproces har fået mulighed for at give deres besyv med.