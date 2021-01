Byrådet skal på mandag beslutte, hvorvidt kommunen skal tilbyde gratis transport til især ældre borgere, der ønsker at blive vaccineret, men som ikke selv er i stand til at komme ud til vaccinationscenteret ved Slagelse Sygehus. Arkivfoto Foto: francescoridolfi.com/Rido - stock.adobe.com

Politikere skal se på gratis vaccinetransport

Byrådet i Slagelse Kommune skal på mandag tage stilling til, om kommunen skal tilbyde gratis transport til borgere over 65 år med personlig og praktisk hjælp, der ikke kan transportere sig selv til vaccinations-stedet i forbindelse med vaccination for Covid-19.

Slagelse - 23. januar 2021

I forbindelse med udrulningen af vaccinationsprogrammet har Sundheds- og Ældreministeriet opfordret kommunerne til at tilbyde befordring til borgere, der på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke selv har mulighed for at transportere sig til et vaccinations-sted. Dette kan ske efter Servicelovens §117, som er en såkaldt »kan«-bestemmelse. Det vil sige, at det ikke er en »skal«-opgave.

I Slagelse Kommune er det besluttet, at borgere skal vaccineres på vaccinationscenteret ved Slagelse Sygehus. Vaccinationer tildeles efter forudbestemte målgrupper, som er besluttet nationalt.

Målgruppe Den første målgruppe er borgere over 65 år, som både modtager personlig og praktisk hjælp. Slagelse Kommune har cirka 900 borgere i denne målgruppe. Ud af de 900 borgere har Center for Sundhed og Ældre identificeret omkring 300 borgere, der ikke har mulighed for selv at transportere sig til vaccinations-stedet.

Antallet er meldt til Statens Seruminstitut, som herefter tildeler vaccinationer til regionen, hvorefter regionen koordinerer og tildeler tider til vaccination til kommunerne.

Vaccinationen af borgere over 65 år, der bor i eget hjem og modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, er påbegyndt.

Der er visse kriterier for tildeling af gratis transport, som er:

Borgere over 65 år, med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som modtager både personlig og praktisk hjælp, men som ikke er i stand til at transportere sig til vaccinationsstedet og ikke har pårørende, der kan sikre denne transport.

Borgere, der kan transportere sig selv enten via flextrafik, offentlig transport, eget køretøj eller har mulighed for hjælp fra pårørende, er ikke omfattet af tilbuddet.

Borgere, der opfylder kriterierne, tilbydes vederlagsfri befordring til 1. og 2. vaccination mod Covid-19. Som udgangspunkt til vaccinationssted i kommunen.

Der er tale om siddende transport. Borgere med behov for liggende transport er ikke dækket af denne ordning. Her sikres vaccination i eget hjem eller transport til vaccinationssted via regionen.

Tilsvarende situation som målgruppen

Social- og Indenrigsministeriet har præciseret, at såfremt en kommune efter Servicelovens §117, stk. 1, vælger at tilbyde tilskud til befordring til COVID-19 vaccination for borgere omfattet af målgruppen, vil kommunen være forpligtet til ud fra et lighedsprincip at sikre, at alle borgere i tilsvarende situation modtager tilbud om en sådan befordring.

Der vil derfor være borgere i de kommende målgrupper, der også skal tilbydes vederlagsfri transport efter Servicelovens §117. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at anslå dette antal, men administrationens forventning er, at behovet er størst i den allerede omtalte målgruppe af borgere over 65 år med personlig og praktisk hjælp.

Administrationen vurderer, at den gratis transport til målgruppen støtter op om den fælles nationale vaccinationsindsats, samt sikrer, at udsatte ældre, der ønsker vaccinen, kan blive vaccineret, selvom de ikke har mulighed for at transportere sig selv. Udgiften til de 300 borgere i målgruppen er estimeret til ca. 200.000 kr.

KL (Kommunernes Landsforening) betragter transportudgifterne som corona-relaterede. Udgiften vil derfor indgå i den COVID-kompensation, som skal aftales med regeringen til foråret.