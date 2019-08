Politikere skal drøfte hospice-planer

»Til en start etableres to hospicepladser i kombination med 10 restitutionspladser på det tidligere Korsør Sygehus. Efter behov vil der være mulighed for at tilpasse antal hospicepladser. Hospicepladser forudsætter specialiserede medarbejdere, der er uddannet til og har erfaring med netop denne gruppe af patienter. Administrationen vurderer, at den ovenfor beskrevne model for indledningsvis at etablere to hospicepladser i kombination med 10 restitutionspladser giver god mening. Kombinationen med 10 restitutionspladser vil samtidig løse en aktuel udfordring, hvor der ses et stigende behov. Denne model er fleksibel og dermed fremtidssikret, da der vil være mulighed for løbende at justere anvendelsen af pladserne, afhængigt af det konkrete behov«.