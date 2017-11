Se billedserie Michael Gram er færdig med lokalpolitik. Lokoføreren regner med at nedlægge lokallisten Fair Balance .

Politikere siger stop efter ikke at være genvalgt

Slagelse - 23. november 2017

Den spændte stemning er ikke til at tage fejl af. Heller ikke den store skuffelse og den oprigtige glæde, da navnene på de 31 medlemmer af byrådet i Slagelse bliver læst op i Antvorskovhallen onsdag eftermiddag.

Læs også: Fintælling gav afklaring

De personlige stemmetal står i denne artikel i parentes efter kandidaterne.

Korsør er fortsat rigt repræsenteret i byrådet, selv om Venstres Jørn-Ole Didriksen (166), Frederik Pedersen (DF) (140), Niels Christian Nielsen (S) (221) og Troels Christensen (LA) (210) ikke opnåede genvalg. Heller ikke Michael Gram fra Fair Balance (145) var i nærheden af at opnå valg.

- Jeg regner med, at vi nedlægger Fair Balance. Jeg skal ikke være med i lokalpolitik mere, som jeg synes er blevet alt for Christiansborg-agtig med for meget fnidder, siger Michael Gram.

- Vælgerne har talt. Selvfølgelig er jeg skuffet, men jeg stiller ikke op om fire år, hvor jeg synes, at min alder er blevet for høj, siger Jørn Ole Didriksen, der fylder 67 i næste måned. Blot syv flere personlige stemmer havde sikret Jørn-Ole Didriksen genvalg.

Troels Christensen er for skuffet til at tale med Sjællandske. Han synes, at valget har været uretfærdigt. Han har været byrådsmedlem i 15 år og borgmester i den tidligere Hashøj Kommune.

Niels Christian Nielsen stopper også i politik.

- Der er så meget andet at tage sig til. Jeg stiller ikke op om fire år, siger Niels Christian Nielsen.

Formand for Bolig Korsør Ebbe Jens Ahlgren (V) (198) manglede for fire år siden 27 stemmer i at blive valgt, men nu lykkedes det.

- Jeg tror, at det er godt, at byrådet får en boligforeningsformand blandt medlemmerne, siger Ebbe Jens Ahlgren, der havde svært ved at skjule sin overraskelse over at blive valgt.

Genvalg var der til socialdemokraterne opstillet i Korsør Jørgen Andersen (347), Flemming Erichsen (312) og Anders Nielsen (306), mens der var nyvalg til partifællerne Britta Huntley (298) og Jimmi Jørgensen (254).

Britta Huntley var en af de sidst opstillede blot få uger før valget.

- Det er jo helt vildt, at jeg er valgt efter næsten at været presset til at stille op, siger Britta Huntley.

Med nyvalgte Søren Lund Hansen (DF) (209) fra Vemmelev og den mulige kommende socialdemokratiske borgmester John Dyrby Paulsen (3869) med bopæl i Korsør, så er byen for foden af Storebæltsbroen dermed repræsenteret med otte af byrådets 31 medlemmer.

