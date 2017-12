Politikere siger nej til hundedyr undersøgelse af Tvind-skolecenter

Relationen til Tvind og økonomien i forhold til Fælleseje er dog nu blevet undersøgt, i hvert fald hvad angår Den Interne Skole, som Slagelse Kommune årligt sender 20 elever ned til. Og politikere i kommunens uddannelsesudvalg mener ikke, at der er grund til at grave dybere.

- Vi finder ikke grund til at foretage os yderligere. Det ser ud til, at Magleby Skolecenter har meget lidt med Tvind at gøre, så vi kan ikke se meningen med at skulle betale for en større undersøgelse, siger Bodil Knudsen, socialdemokratisk udvalgsmedlem.