Politikere sætter gang i hjælpepakke til 50 mio. kr.

Krisen har ramt Danmark, og Slagelse Kommune er også mærket af udfordringerne. Derfor sætter et enigt økonomiudvalg nu en hjælpepakke på 50 mio. kr. i gang med en lang række initiativer, der skal være med til at skabe beskæftigelse og hjælpe lokalområdet helskindet gennem krisen.

- Det er helt afgørende, at vi sørger for, at vores lokale erhvervsliv ikke bliver ramt alt for hårdt af krisen. Derfor fremrykker vi så mange planlagte opgaver for eksempelvis håndværkere, vi kan, og vi er alle indstillet på at føje nye opgaver til, så lokale firmaer kan få ekstra opgaver her under krisen. Vi har fokus på, at de lokale firmaer også har opgaver efter krisen, siger han.

Villum Christensen (LA), formand for erhvervs- og teknikudvalget, mener, at erhvervslivet skal tilføres energi.

- Det sørger vores dygtige medarbejdere for, og nu giver vi mulighed for, at området kan foretage de ekstra indkøb, der er nødvendige. Samtidig ser vi på, om der kan gøres en ekstra indsats for de ensomme ældre og pårørende til demensramte, der rammes særlig hårdt af krisen.

Det gør man nu blandt andet ved at sætte gang i en række initiativer, der dels kan igangsættes øjeblikkeligt og dels på lidt længere sigt skal holde hånden under aktiviteterne og beskæftigelsen.

Der ligger en helt særlig og vigtig opgave for byrådet i Slagelse i at være med til at bære lokalområdet gennem krisen.

- Nu giver vi så mulighed for yderligere at fremrykke opgaver, som for eksempel malerarbejde, renovering af faglokaler og toiletter samt igangsætning af helt nye opgaver på skoler og daginstitutioner. Det glæder mig meget, siger hun.

Et område, der virkelig har fået ændret hverdagen grundet krisen er skoler og daginstitutioner. Ikke blot er de i stor stil beskæftiget med nødpasning og nye former for digital undervisning. De bidrager også med renoveringsopgaver, der kommer det lokale erhvervsliv til gode.

- Hjælp til erhvervslivet er overordentlig vigtigt, lyder det samstemmende fra Sten Knuth (V), der dog også fremhæver og glæder sig over, at der nu kan ydes økonomisk støtte til foreningslivet, idrætsklubberne og de mange frivillige, der uforskyldt bliver ramt i denne tid, og som bliver så vigtige for os alle sammen, når vi er kommet på den anden side af krisen.

Også byfornyelsesprojekter bliver prioriteret og fremrykket, siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget, der også glæder sig over, at der til brug efter krisen afsættes 1.500 kr. pr. medarbejder til videreuddannelse, som skal bruges på lokale hotel- og konferencesteder, hvormed man også på den måde rækker en hjælpende hånd ud.

Alle tiltag er velkomne

Gruppeformand for Venstre Knud Vincents er ligeledes glad for tiltagene og hjælpepakken. Han glæder sig ligeledes over, at Venstres forslag om hjælp tages med.

Tiltagene indbefatter blandt andet, at betalingen af ejendomsskatter, der forfalder i juli i år, kan udskydes, og at et forslag fra de lokale erhvervsforeninger om at sætte gang i detailhandlen, eksempelvis ved støtte til en fælles "køb lokalt”-kampagne, nu kan sættes i værk og kan strække sig et godt stykke efter, at Danmark er åbnet op igen.

Regeringen og Folketinget var lidt lang tid om at komme ud af starthullerne med en hjælpepakke til kulturlivet, men Troels Brandt (R), medlem af økonomiudvalget og kulturudvalget, glæder sig over, at der i Slagelse Kommune kan findes opbakning fra hele økonomiudvalget til også at dedikere en del af den lokale hjælpepakke til kulturlivet, der på mange måder er og vil blive ekstremt hårdt ramt af krisen.

Det samme gælder i forhold til beskæftigelsen, mener formand for social- og beskæftigelsesudvalget Thomas Clausen (EL).

- Vi skal på mange fronter gøre alt, hvad vi kan, for at holde hånden under beskæftigelsen, og det gælder også i kommunalt regi, siger han.

- Vi ved, at ledigheden er stærkt stigende, og derfor skal vi i Slagelse Kommune allerede nu til at finde og bidrage med jobmuligheder inden for de grønne områder, inden for rengøring og på social- og sundhedsområdet. Det skylder vi de mange, der nu bliver kastet ud i ledighed, uddyber han.