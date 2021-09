De Radikales Troels Brandt (tv.) og Jørgen Grüner fra SF (th.) i gang med rundringningen. Privatfoto.

Politikere ringede rundt: Sikrede 40 på to timer

Røde Kors Slagelse bløder indsamlere. Derfor blev der onsdag afholdt ringe-ud-aften fra hovedsædet på Jernbanegade. Her havde Røde Kors allieret sig med otte byrådskandidater, der var inviteret til at hverve indsamlere til den store Landsindsamling søndag 3. oktober.

Otte byrådskandidater havde tilsluttet sig ringe-ud-aften hos Røde Kors Slagelse. En begivenhed, der sigtede efter at sikre flere indsamlere til Røde Kors' Landsindsamlingsdag den 3. oktober.

Det var første gang, at Røde Kors Slagelse allierede sig med de lokale politikere i kampen for at hverve frivillige indsamlere. På blot to timer havde politikerne fået tilsagn fra 40 indsamlere, der skulle deltage i indsamlingen i Slagelse og Korsør.

- Forhåbningen, inden vi gik i gang, var, at hver politiker havde mulighed for at finde fem frivillige. Det havde været lykken, fortæller indsamlingsleder Britta Jensen.

I første omgang var der tilmeldt 13 lokale politikere. Men på trods af frafaldet, er Britta Jensen alligevel glad for resultatet.

- Vi er utroligt glade for hver enkelt tilmeldte, som har lyst til at hjælpe med indsamlingen, siger Britta Jensen.

Stor mangel på indsamlere I år sættes der fokus på fællesskabet i forbindelse med indsamlingen, forklarer Britta Jensen.

- Ingen skal stå alene, det er budskabet fra os. Så i år sætter vi ind på områder som de udsatte børnefamilier herhjemme, der står uden netværk og udenfor fællesskabet men også familier i krigszoner som Afghanistan, Yemen og Syrien, siger Britta Jensen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Jürgen De Boer (SF) i et af de fire lokaler, der var i brug under ringe-ud-aftenen den 8. september. Privatfoto

Udover de udsatte børnefamilier samles der også ind til syge hjemløse i Danmark, der udskrives fra hospitalet, selv om de ikke er helt raske.

- Her tilbyder Røde Kors dem et sted at bo i to uger samt noget at spise og drikke regelmæssigt, siger Britta Jensen.

På trods af resultatet fra ringe-ud-aften, så har afdelingen oplevet et stort frafald de seneste fire-fem års tid, og det er et tilbagevendende problem, fortæller Britta Jensen.

- Der er ikke så mange unge, der melder sig. Måske fordi de føler, at de tikker, men det er jo slet ikke det, der er på spil her, siger hun og opfordrer alle interesserede i at tilmelde sig Landsindsamlingen eller møder op ved et af udleveringsstederne ved genbrugsbutikkerne i Slagelse og Korsør.

Corona var en stopklods Sidste år var indsamlerne udfordret af coronapandemien. Flere af de frivillige meldte tilbage om tændte lys i husene men ingen respons, når dørklokkerne blev stemt.

- Vi holdt afstand og havde også sprit med, men måske har folk været bange for eventuel smitte og åbnede derfor ikke døren, siger Britta Jensen og fortsætter:

- Vi kan selvfølgelig være bange for, at scenariet er det samme i år.

Alligevel er Britta Jensen fortrøstningsfuld.

- Folk er jo begyndt at komme mere ud, så vi håber på et godt resultat, slutter hun.

Resultatet af indsamlingen sidste år i Slagelse og Korsør lå samlet set på godt 44.600, fordelt på cirka 38.500 i Slagelse og 6.100 i Korsør. Det oplyser Røde Kors Slagelse til Sjællandske.