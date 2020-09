For at sikre trygheden på Motalavej har Ebbe Jens Ahlgren, formand for Bolig Korsør, længe ønsket uromagere sat ud af boligblokkene. Men det kan kun lade sig gøre, hvis der falder dom over dem. Politisk er der dog opbakning til at se på reglerne, siger boligminister Kaare Dybvad Bek (S) her set i midten. Foto: Helge Wedel

Politikere klar til stramning: Uromagere risikerer at miste bolig

Stramning af regler på boligområdet kan være nødvendige for at løse konflikt på Motalavej, vedkender boligminister. DF ønsker at diskutere tvangshjemsendelser.

Slagelse - 01. september 2020

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) er ifølge Berlingske åben for at stramme op i reglerne, så beboere fra uroprægede Motalavej nemmere kan sættes ud af deres boliger.

- Der var nogle, der mente, at parallelsamfundspakken gik for langt, men det ser ud til, at vi måske ikke har strammet nok, siger han til mediet forud for et møde mellem Bolig Korsør, der ejer ejendommene på Motalavej, Boligministeriet og Justitsministeriet.

Og også i Dansk Folkeparti kræver man handling på problemet, hvor to libanesiske familiers verseerende konflikt har skabt utryghed i boligområdet i over et år.

- Det er absurd at myndighederne endnu engang står magteløse overfor de arabiske klaner på Motalavej, lyder det i en mail til Sjællandske fra Martin Henriksen, der er folketingskandidat i Sjællands Storkreds for Dansk Folkeparti.

»Ender med lovløshed« Ifølge folketingskandidaten er det »utroligt«, at man »finder sig« i urolighederne:

- Når de arabiske familieklaner tager over, og politikerne reelt opgiver et sted som Motalavej i Korsør, så ender det med lovløshed, skriver Martin Henriksen, der ønsker at at diskutere behovet for flere hjemsendelser af herboende flygtninge og indvandrere.

- På den lange bane er den eneste løsning tvangshjemsendelser af uintegrerbare grupper og individer. Sådan er det. Vi kan godt lades som om, at det ikke forholder sig sådan. Men det er ikke desto mindre realiteterne, slår han fast.

På blot et år er følelsen af tryghed blandt beboerne på Motalavej i Korsør faldet med 20 procent.



Ekspert: Beboere skal ikke »bare placeres« Ifølge direktør i Center for konfliktforebyggelse, Jon Valdemar Andersen, er det dog vigtigt, at de af grupperingerne »der skal stoppes ikke bare sendes et andet sted hen med nye beboere«:

- Der skal iværksættes effektive foranstaltninger, der sikrer at adfærden stopper, forklarer han til Sjællandske og peger på, at blandt andre pædagoger og gadeplansmedarbejdere allerede arbejder med nogle af de unge, der deltager i urolighederne. Det kan udnyttes, mener konflikt-eksperten:

-Det er jo blandt andet dem, der skal være samfundets øjne og samarbejde konkret med politiet, forklarer Jon Valdemar Andersen og peger på, at metodetilgangen og målsætningen blandt alle offentligt ansatte bør fokuseres i én samlet strategi:

- Nemlig at skabe forudsætning for, at alle de andre indsatser, man har gang i, har en reel chance for at lykkes, siger direktøren i Center for konfliktforebyggelse.

