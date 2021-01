Politikere holder fast i farvel til forbrænding trods naboborgmestres protest

Fem omegnsborgmestre fra kommuner, der ligesom Slagelse indgår i Affald-Plus-samarbejdet indtil videre, protesterer over planer om lukning af lokalt forbrændingsanlæg. De må dog vænne sig til tanken og den potentielle merudgift, der ligger forude for deres borgere.

Således fulgte et flertal af byrådets politikere mandag aften, at man ikke længere vil pålægge det kommunalt ejede forsyningsselskab aftagepligt til den varme, som produceres af forbrændingen, der ejes af Affald-Plus. Helt i tråd med Folketingets klimamål for 2030.

Byrådet i Slagelse veg ikke fra udvalgsbeslutning for nylig om at lade SK Forsyning kappe forbindelsen til det lokale forbrændingsanlæg på Dalsvinget.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her