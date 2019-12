Se billedserie Dagplejen fredes. Politisk punkt gav unødig bekymring, erkender politikere.

Politikere freder dagplejen efter ramaskrig

Slagelse - 04. december 2019 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældre, der ønsker de intime små enheder til deres børn, og dagplejere selv, hvis fremtid var til politisk drøftelse forleden, kan ånde lettet op.

Punktet på børne- og ungeudvalgets møde mandag, hvor snakken gik på muligheden for i fremtiden at konvertere pladser i dagplejen til ditto i en daginstitution, var ikke et tilløb til at sætte dagplejere fra den bestilling, de er vant til.

- Børne- og ungeudvalget beklager, hvis sagen fejlagtigt har givet anledning til den forståelse, at man ønsker at nedlægge dagplejen. Udvalget ønsker at bevare et alsidigt dagtilbud i Slagelse Kommune, pointeres det i kølvandet på mødet.

Politikere skulle med baggrund i budgetaftalen fra forrige år diskutere, hvorvidt det i fremtiden giver mening delvist at nedlægge dagplejen og i stedet satse på daginstitutioner, hvor så dagplejere, der i den forbindelse vil blive opsagt, vil få tilbudt stillinger som pædagogiske assistenter og medhjælpere.

Det vakte dog et ramaskrig ude blandt særligt forældre i kommunen.

- Det må bare ikke ske! Dagplejen er vigtig og en tryg og hyggelig mulighed for de små, skrev eksempelvis Christina Palm Larsen på Sjællandskes Facebook-side.

Nu slår politikere selv fast, at dagplejen selvfølgelig ikke skal nedlægges.

- Det er ikke der, vi er. Vi vil bare gerne skabe de allerbedste tilbud for vores børn, pointerer udvalgsformand Helle Blak (SF), der imidlertid mener, at drøftelsen er vigtig.

- Hos dagplejen søger man det intime, trygge rum, og vi skal forsøge at skabe det bedste fra begge verdener, så man også får bæredygtigheden, der er i en vuggestue, ind i billedet, siger hun og tilføjer, at det er et følsomt emne.

- Der er tusindvis af holdninger til det. Og det er forskelligt fra person til person. Vi står bare også i en situation, hvor området er voldsomt økonomisk presset. Vi er forpligtede til at vende hver en 25-øre, og vi skal turde diskutere, hvad der er bedst for vores børn.

- Vi er også presset på, at mange børn mistrives. Vi får mange indberetninger og oplever mange tvangsfjernelser, og vi skal selvfølgelig se på, hvordan den tidlige indsats fungerer. Derfor er det også helt legitimt at drøfte, mener hun.

Udvalgskolleger vender også tomlerne i vejret for en fremtid med både dagpleje og daginstitution.

Ifølge næstformand Unnie Oldenburg (S) bør der ikke rokkes ved noget som helst.

- Vi har brug for begge tilbud til vores børn. Nogle har brug for trygheden og de små enheder, mens andre kan fungere i en stor institution. Det er det, vi gerne kæmper for, siger næstformanden og tilføjer, at man må betale, hvad det koster at have begge tilbud.