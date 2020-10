Peter Skaarup (DF) vil stramme regler og har flere forslag klar. Foto: THOMAS OLSEN

Politikere forundres over »uhyggelig« beretning om børnelokker

Slagelse - 24. oktober 2020 kl. 14:30 Kontakt redaktionen

En syg børnelokkers chikane af børn, som Sjællandske har beskrevet de seneste dage, har allerede vakt forundring på Christiansborg.

Her undrer det flere politiske ordførere, hvorfor en tidligere dømt krænker overhovedet kan få lov at blive boende i det nærområde, hvor hans forbrydelse er sket. Manden blev for under et år siden løsladt fra afsoning af dom for krænkelse af en dreng fra lokalområdet.

- Det rejser spørgsmålet om, hvad vi gør med pædofile og børnelokkere, lyder det fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, der kalder beretningen i Sjællandske for »uhyggelig«.

Han mener, at der i fremtiden skal stilles krav til, hvor personer dømt for krænkelser mod børn, det være sig seksuelle, kan bo.

- Det må komme an på den enkelte situation. Alarmklokkerne ringer jo nu og da på alle skoler. Der er flere pædofile i farvandet, og så er det også nødvendigt, at politiet og samfundet er klædt på, og ja, det skal være muligt med et forbud. Dømte skal heller ikke kunne bosætte sig i umiddelbar nærhed af skoler, daginstitutioner, legepladser og andet, mener han.

Stiller skrappere forslag Dansk Folkeparti vil stille forslag om flere tiltag. Blandt andet også hvad angår tvungen behandling.

- Vi skal sikre, at de går i behandling for deres tilbøjeligheder, så vi får sat ind. Det kan ske i form af anonyme behandlinger og kampagner. Forhåbentlig kan vi redde nogle børn fra de pædofiles klamme kløer, siger Peter Skaarup, der mener, at der også på retsområdet må strammes op.

- Vi ser nogle alt for slappe domme, men vi mener også, at uddannelse blandt betjente skal optimeres. Vi skal have fat i de pædofile, inden det går galt. Nogle er så langt ude, at de ikke kan se de konsekvenser, det får for børn og ofre senere i livet, mener han.

- Mange har jo måske svært ved at se i øjnene, at de er syge. Der er heldigvis nogen, der ser det, mens det ikke gør indtryk hos andre. Det skal der laves om på nu, siger Peter Skaarup.

