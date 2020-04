- Vi leverer ikke den ydelse, vores børnefamilier betaler for, lyder det fra borgmester. Foto: Per Christensen

Politikere foreslår at lade forældre slippe for betaling

Slagelse - 02. april 2020

- Hvad angår forældrebetaling for daginstitutionspladser, er regeringens udgangspunkt, at forældre ikke får tilbagebetalt betalingen for daginstitutionpladser, SFO og klub - og pladser i fritidsordninger.

Sådan sagde Pernille Rozenkrantz-Theil (S), børne- og undervisningsminister, forud for nedlukningen af Danmark for tre uger siden. Regeringen har således besluttet, at børnefamilier skal betale for institutionen i den periode, hvor barnet ikke kan være i institution på grund af corona-udbruddet.

Den virkelighed vil flere politikere i Slagelse Kommune, herunder borgmester John Dyrby Paulsen (S), dog gerne ændre på lokalt - i hvert fald fremadrettet - hvis han dels kan finde hjemmel, dels kan få flertal for at give børnefamilier mere luft i økonomien, mens alt er lukket ned.

- Lige nu er vi ved at finde ud af, om vi må og kan, siger borgmesteren, som undersøger muligheden for at lade forældre slippe for at betale ud fra det faktum, at de, der betaler for institutionspladser i dag, intet får ud af pengene.

- Vi leverer ikke den ydelse, som folk betaler for. Og det er i orden for en tid, men vi er jo også enige om, at vi skal bistå og hjælpe til. Så kan vi styrke børnefamiliernes privatøkonomi, så gør vi gerne det, siger John Dyrby Paulsen (S), der på dagens økonomiudvalgsmøde vil få kortlagt muligheder og økonomiske beregninger.

I eksempelvis Aarhus Kommune har man valgt at udskyde betalingen for at give luft, men betales skal der, lyder det.

- Vi er robuste Da det drejer sig om adskillige millioner af kroner, er der selvfølgelig også et økonomisk aspekt at have for øje.

- Men vi har en robust økonomi, som vi har fået bygget op i løbet af de seneste to år, bemærker borgmesteren og mener derfor sagtens, at det kan betale sig at lade forældre slippe for betaling, mens nedlukningen står på.

- Vi skal også huske, at hvis ikke vi opkræver betaling, så bliver pengene jo brugt i det lokale alligevel, siger han.

Hvor mange penge, forældre og børn det drejer sig om, er han ikke på det rene med. På mødet i dag vil forslaget blive drøftet.

Også i Venstre møder forslaget opbakning.

Således mener gruppeformand Knud Vincents, at det i hvert fald skal undersøges, hvordan regnestykket vil se ud, såfremt børnefamiliers betaling droppes for en periode.