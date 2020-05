Send til din ven. X Artiklen: Politikere følger folks frustration - men tager skarpt afstand fra optøjer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere følger folks frustration - men tager skarpt afstand fra optøjer

Slagelse - 18. maj 2020 kl. 07:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gik både fredeligt og heftigt for sig ved Stram Kurs' besøg i Slagelse Kommune i weekenden. Roligt i Slagelse og Skælskør, men voldsomt på motalavej i korsør.

Ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S) burde folk have ignoreret Rasmus Paludan. Lidt som det skete i Slagelse, hvor fremmødte vendte ham ryggen, men ikke som i Korsør, hvor demonstrationen endte i et ragnarok.

Borgmesteren holder i dag møde med politiet om weekendens udskejelser.

- Man må jo sige, at han er unødvendigt sårende. Det er, hvad hele går ud på. Koranen bliver brændt af og sparket på, og jeg forstår til fulde folks følelser omkring det. Men folk hopper med og giver ham det, han gerne vil have, og det er ikke måden at gøre det på, siger borgmesteren.

Det huer ham slet ikke, hvad han har set i særligt Korsør.

- Vores opgave er at tage ved lære. Han har jo også lov at fremføre sine synspunkter. Det er en del af demokratiet, men man kan da begræde, at vi skal bruge skattekroner og ressourcer på ham, siger John Dyrby Paulsen, der ikke er den eneste politiker, der ærgrer sig over den drejning, situationen tog i Korsør.

- Man skal ganske enkelt ikke bruge sin tid på dette gæstevisit. Han er en mørkemand, men vi kan ikke ændre på de rettigheder, vi alle har. Vi kan dog fortie ham. Det er den eneste vej frem. Jeg så, hvordan man i Skælskør lykkedes med at skabe ro. Men sådan gik det ikke alle steder, lyder det fra Radikale Venstres Troels Brandt.

Kan koste familier en opsigelse

I Korsør kalder Venstres Ebbe Jens Ahlgren det fuldstændigt uacceptabelt, hvad der er hændt lørdag og søndag.

- Angreb på politiet er langt over grænsen, og uanset hvad der siges og gøres fra Rasmus Paludans side, er der intet, der tillader de scener, vi har set dernede, siger politikeren, der samtidig er formand for Bolig Korsør.

Han bemærker i den forbindelse, at det var på kommunal grund, at Stram Kurs demonstrerede, og at han derfor ikke kan gøre noget som sådan.

- Men jeg kan tage afstand fra den måde, man behandler politiet, og det vil også få følger. De, der måtte blive straffet for noget i denne sammenhæng, risikerer at ryge ud af deres boliger.

Samme toner lyder fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Ann Sibbern.

- Jeg billiger ikke, hvad han ytrer, men vi har ytringsfrihed og finder det på ingen måde acceptabelt, at vi retfærdiggør lømler, som udviser vold. De kan jo lade være at lade sig provokere, mener hun.

