Politikere får hjælp mod chikane: - Jeg nakker dig, sagde han

Slagelse Kommune er blandt de første, der gør brug af en ny ordning mod chikane rettet mod lokalpolitikere. Ordningen kommer på opfordring fra KL,der anbefaler, at landets kommunalbestyrelser tager stilling til problemet.

Slagelse Kommune har blandt de første i landet vedtaget en ordning mod chikane, der skal hjælpe byrådspolitikere med at indgive politianmeldelser og betale udgifterne til psykologhjælp, hvis de har været udsat for chikane og trusler. Noget, som blandt andre tidligere borgmester Lis Tribler (S) har oplevet.

06. oktober 2021

Et enigt byråd i Slagelse Kommune vedtog i august en ny ordning om chikane for lokalpolitikere, som en af de første kommuner i landet.

Ordningen giver kommunen mulighed for at tilbyde politikerne hjælp til at indgive politianmeldelser og betale for udgifter til psykologhjælp, hvis de har været udsat for chikane og trusler.

- Mange byrådspolitikere oplever grænseoverskridende handlinger på nettet og i virkeligheden. Derfor er det også på sin plads, at de folkevalgte politikere kan få den hjælp, de har behov for, siger byrådsmedlem Lis Tribler (S) til Sjællandske.

Oprindeligt var ønsket om en ordning mod chikane og trusler foranlediget af en række kommunalbestyrelsesmedlemmer i Gribskov Kommune.

De opfordrede Kommunernes Landsforening til at sikre ordentlige arbejdsvilkår for de folkevalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. I juni orienterede landsforeningen kommunerne om, at muligheden nu var en realitet. Gribskov Kommune oplyser til Sjællandske, at kommunen i juni besluttede, at en arbejdsgruppe skulle udvikle en drejebog for, hvordan chikanesager skal håndteres fremadrettet.

Politisag i egne hænder Sagerne omkring chikane og trusler er ikke ukendt for den tidligere socialdemokratiske borgmester, List Tribler. Under sin borgmesterperiode oplevede hun at blive truet på livet af en utilfreds borger.

- Jeg nakker dig, sagde han. Det blev heldigvis sagt i andres påhør, fortæller Lis Tribler, der i dag har lagt oplevelsen bag sig.

- Når et menneske føler sig nødsaget til at chikanere borgmesteren på den måde, må der være noget andet, der stikker bag, vurderer hun.

Dengang Lis Tribler blev truet, rådspurgte hun administrationen i kommunen om hjælp i forbindelse med at anmelde personen, der havde truet hende. Kommunaldirektøren kunne i mellemtiden kun give det råd, at hun selv skulle anmelde episoden.

- Jeg stod med politisagen alene, mens pressen var alle vegne. Det var ikke særligt sjovt, siger Lis Tribler, som er glad for, at et enigt byråd har stemt ordningen igennem.

- Der er grænser for, hvad en offentlig person skal finde sig i. Derfor ser jeg positivt på, at ordningen nu tilbyder de politikere, der udsættes for chikane, en mulighed for at få hjælp, hvis de har brug for det, afslutter hun.