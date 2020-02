Jørn-Ole Didriksen (V), medlem af Slagelse Kommunes forebyggelses- og seniorudvalg, tror ikke på, at skilte på kommunens legepladser vil gøre dem mere røgfrie, end de er i dag. Foto: Fleur Sativa

Politikere er rygende uenige: Røgfrie legepladser udskydes

Politisk uenighed om indførelsen af »røgfrie legepladser« fik tirsdag Jørn-Ole Didriksen (V) til at benytte sin standsningsret og bremse udførelsen af en beslutning. Sagen skal derfor nu indbringes for byrådet.

Slagelse - 06. februar 2020

- Jeg håber på, at vi kan få en fornuftig debat om, at det er helt hen i vejret at bruge 100.000 kroner på skilte til 32 legepladser.

Sådan lyder den klare besked fra Jørn-Ole Didriksen (V), efter Slagelse Kommunes forebyggelses- og seniorudvalg tirsdag under et udvalgsmøde drøftede muligheden for at indføre såkaldte »røgfrie legepladser«.

Forslaget om at gøre samtlige af kommunens legepladser røgfrie lægger nemlig ikke op til et egentligt forbud. I stedet skal skilte blot opsættes for at markere områderne og her altså opfordre forældre til at holde pakken med smøger i lommen.

Men det vil være »groteskt« at bruge borgernes skattekroner »kun på skilte«, mener udvalgsmedlemmet, som af den grund brugte sin standsningsret og bremsede udvalget i at træffe en beslutning under tirsdagens udvalgsmøde.

Dermed skal sagen nu indbringes for kommunens byråd, før der kan træffes en endelig afgørelse.

FAKTA Kommunalbestyrelseslovens paragraf 23 gør det muligt for ethvert medlem af et udvalg at »standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningsprotokollen at erklære, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen.«

Det er et krav, at medlemmet har deltaget i mødet og været til stede helt eller delvist ved sagens behandling.

Selv om sagen er indbragt for byrådet, så er et udvalg ikke afskåret fra at tage sagen op med henblik på at ophæve beslutningen eller med henblik på at afgive en ændret indstilling til byrådet. Men udvalget kan ikke selv afgøre sagen. Uenig med formand - 100.000 kroner er måske ikke meget, når man sidder med millioner, men jeg mener altid, at man skal have respekt for borgernes penge - uanset beløbet, forklarer Jørn-Ole Didriksen dagen derpå, onsdag, da Sjællandske fanger ham til en snak.

Da der ikke vil være tale om et egentligt forbud, har han nemlig lille tiltro til skiltenes effekt. Og udvalgsmedlemmet fra Venstre er dermed lodret uenig med udvalgets formand, Ali Yavuz (S), som støtter forslaget.

- Det understøtter vores sundhedspolitik og sender et klart signal, præcis ligesom »røgfri skoletid« gør. Og vi har jo midlerne til det, konstaterede formanden allerede dagen før, at sagen skulle have været til afstemning i udvalget.

Men i stedet må han nu vente på, at sagen skal behandles i byrådet. Her håber han dog stadig på, at forslaget vil blive stemt igennem.

Flere andre kommuner har nemlig allerede indført lignende tiltag. Og her viser erfaring blandt andet, at røgfrie legepladser giver et fald i antallet af rygere på legepladserne, ligesom der er tilbagemeldinger om markant færre henkastede cigaretskod end før.

Samtidig oplyser Kræftens Bekæmpelse, at røgfrie miljøer generelt beskytter børn mod tobaksrøgens skadelige stoffer og forhindrer dem i selv at begynde at ryge.

Tror ikke på effekt - Hvis børn og unge færdes i miljøer, hvor der ryges, vil de opleve rygning som en normal del af voksnes liv, og der er større risiko for, at de selv begynder at ryge, skriver organisationen blandt andet på sin hjemmeside.

Men det rokker ikke ved Jørn-Ole Didriksens mening. Han mener og har stor tiltro til, at voksne - og i særdeleshed forældre - allerede ved, at rygning ikke bør introduceres for børn.

Hvis de alligevel vælger at ryge på en legeplads, vil skilte derfor ikke ændre på noget som helst, mener han.

- Og så hader jeg tanken om, at vi som kommune skal tage folk - og vi taler altså her om voksne mennesker - i hånden og lege barnepige for dem. Det er ikke vores job, siger Jørn-Ole Didriksen, der hellere så, at pengene blev brugt på ældreområdet.

- Vi (i udvalget, red.) er jo ikke uenige om, at røgfrie legepladser er en god idé. Jeg tror bare ikke på effekten af skiltene, og derfor mener jeg, at pengene bruges bedre andre steder, slår han fast.

Hvis sagen når at komme med på det næste byrådsmøde, bliver forslaget her behandlet den 24. februar.