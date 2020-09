Politikere bakker udskældt firma op: Ikke i orden at hænge dem ud

Ifølge kritikere skal skylden for fiskedød og flugten fra Agersø Sund findes på Stigsnæs, hvor RGS Nordic renser spildevand fra eksempelvis den norske olieindustri. Beskyldningerne og det faktum, at et lokalt firma, der i øvrigt lever op til regler og standarder, »hænges ud«, skriger på en mere nuanceret tilgang og debat, mener politikere i Slagelse Kommune.

En konference om havmiljøet og om fiskenes ve og vel i såvel Agersø Sund som så mange andre farvande er på tegnebrættet efter massiv fiskeflugt i sundet ud for Skælskør. Det arrangement står Slagelse Kommune for og skal gæstes af eksperter og fagfolk, der kan give vished og viden om, hvad det er, der foregår i vores farvande.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her