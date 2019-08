Politikere afviser spareforslag: Børnene skal ikke holde for

Udvalg afviser at skære i åbningstider og lignende, som der lægges op til af kommunens forvaltning. Børnene skal ikke betale gildet, mener flere politikere, herunder Helle Blak (SF) og Lis Tribler (S).

Flere lukkedage, reduceret åbningstid og et mere pebret SFO-tilbud.

Sådan lyder tre af flere spareforslag, som Slagelse Kommunes forvaltning forleden langede over udvalgsdisken, da kommunens børne- og ungeudvalg havde møde. Politikerne skulle her drøfte, hvilke forslag - af i alt ni - der skal satses på for at imødekomme budgetaftalens ordlyd om en effektivisering på 0,7 procent fra 2020.

Men ingen af forslagene vakte den store begejstring, og sparekataloget, der nu ønskes uddybet og krydret med nogle mere gangbare forslag, sendes derfor videre til byrådets budgetdrøftelser i efteråret, skriver Sjællandske fredag.

Ifølge formand Helle Blak (SF) er det svært at finde penge på et område, der i forvejen er presset.

- Og faktisk føler jeg ikke, at vi har fået noget ordentligt grundlag at træffe en politisk beslutning ud fra. Noget andet er, at man igen vil have almenområdet til at holde for, når der er udfordringer på specialområdet. Det går bare ikke, siger formanden.

- Vi kan ikke blive ved med at skære på skoler, børnehaver, fritidshjem og klubber, lyder det fra formanden.

Uanset hvor på det politiske spektrum du kigger hen, er der enighed om, at det er ufornuftigt at spare på børnene.

Det sagde udvalgets medlemmer også allerede i foråret, da effektiviseringskravet første gang blev drøftet.

Når en række forslag, der jævnligt trækkes op af hatten, desuden viser sig for gud ved hvilken gang, mener flere, at der er brug for nytænkning.

- Jeg tror, det er tiende år i træk, at vi ser forslag om at skære i åbningstider. Vi er en pendlerkommune, pointerer Helle Blak, som bakkes op af udvalgskollega Lis Tribler (S).

- Kort sagt er forslagene ikke særligt interessante. At indføre flere lukkedage og skære i åbningstiden er ikke gangbart i kommuner, hvor mange pendler ud. Der skal være ordentlige kår for børnefamilier, og vi vil jo også gerne have familier til at flytte hertil, siger Lis Tribler.

Forslagene, som forvaltningen er kommet med, tæller blandt andet afskaffelse af diæter til skolebestyrelser, nedsættelse af åbningstider, sommerferielukning i dagtilbud, lukning i påsken og øgning af forældrebetaling for SFO.

Kataloget indbefatter også et forslag om færre støtte-kontaktpersoner hentet i eksempelvis det private.

- Det er egentlig et godt forslag, men det stiller jo nogle krav. Det kræver, at vi selv har de muskler, der skal til, og som vi i dag får udefra, påpeger Helle Blak, der i øvrigt mener.