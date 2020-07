Helhedsplanen løber frem til næste år i september. Kritik af planen giver anledning til tanker om de fremtidige setup, antyder borgmester.

Politikere: Kritik af helhedsplan giver anledning til at tænke nyt

Den boligsociale helhedsplan »En fælles indsats« skal evalueres efter kritik fra beboere. Der efterlyses flere konkrete tiltag for projektet, der ventes videreført, når den fireårige periode udløber næste år.

Slagelse - 20. juli 2020

Du skal ikke lede længe efter indsatser, der har virket. Aktiviteter, hvor den boligsociale helhedsplan »En fælles indsats« - for eksempel i samarbejde med andre - har vakt en forskel i kommunens udsatte boligområder, som ikke var sket, hvis der ikke havde været et fokus.

Det være sig eksempelvis aktiviteter på Gerlev Legepark, hvor børn og unge tilbydes sjove timer her i sommerferien.

Du skal dog på den anden side heller ikke lede længe efter kritikere, der stiller sig skeptiske overfor, hvor og hvordan de 43 millioner kroner i løbet af det fireårige projekt anvendes.

Flere beboere i Ringparken i Slagelse stillede sig i sidste uge frem i Sjællandske og pointerede, at helhedsplanens medarbejdere glimrer ved deres fysiske fravær. En kritik, der ifølge helhedsplanens leder og bestyrelsesformand dog savner nuancer.

- Giv os nogle facitlister, og vis os, hvad det gavner. Vi er mange herude, der aldrig ser nogen fra Helhedsplanen, lyder det fra beboeren Riza Agar, der sammen en stor gruppe beboere undrer sig gevaldigt.

Det gælder både mænd og kvinder, drenge og piger. Alle savner synlighed.

- Der sker ikke en skid herude. Vi sidder på nogle bænke, men dengang vi havde Oasen, havde vi noget at tage os til. Sådan er det ikke mere. Dengang glædede vi os til turene til Bonbon-land, Lalandia og Tivoli, men sådan nogle er der sjældent i dag, lyder det fra en gruppe unge kvinder, der ikke ønsker deres navne frem.

Hellere konkrete tiltag Kritikerne, der tæller mange beboere i Ringparken, efterlyser synlige tiltag, som specielt kan få de unge, der intet har at foretage sig, op af kælderskakterne, ud af opgangene og af knallertsadlen.

Anken går nemlig på, at det er der, flere bruger det meste af deres tid, fordi de intet andet har at lave.

- Hvor der er unge, er der brug for en ekstra indsats, men åbenbart ikke, når det gælder Ringparken. Her har de kiosken at hænge ud ved, lød det i sidste uge fra Esmaeil Alnoumeiri, der sidder i bestyrelsen i foreningen Ringparken og i øvrigt er formand for afdeling 32.

Særligt dem, der har været ude i et kriminelt ærinde, har det svært, lyder kritikken, i lyset af at der fortsat er aktiviteter for en stor målgruppe i skikkelse af blandt andet Rosenkildegården, hvor helhedsplanens midler sikrer flere ansatte, end der ellers ville have været.

- Men det er ikke et sted for de utilpassede, men et sted, hvor de »pæne« børn kommer. Den anden gruppe er glemt, siger Riza Agar.

Borgmester: Vigtigt at lytte til kritikken Ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S) er det vigtigt, at millionerne, som afsættes til helhedsplanens arbejde, bruges fornuftigt. Han slår fast, at han ikke er i tvivl om, at der knokles i regi af den boligsociale helhedsplanen, der løber frem til september 2021 og dækker Motalavej i Korsør, Ringparken og Sydbyen i Slagelse samt Præstevangen og Parkvej i Skælskør.

- Der er mange holdninger til, om der sker nok, og om det er det rigtige, der satses på. Jeg vil gerne have, at pengene bruges på noget konkret og synligt. Det være sig på gadeplan, hvor vi skal være »hands-on«, siger borgmesteren, der mener, at beboere har lov til at ytre sig.

- Og vi skal lytte til kritikken. Det her skal give nogle resultater, og når vi skal forny os, skal vi ikke rulle noget videre, der ikke fungerer. Vi skal have en ny plan, hvori vi selvfølgelig tænker meget af det eksisterende setup ind. Det gode spørgsmål er jo altid, hvor vi lægger vores ressourcer bedst, siger han.

Også Enhedslistens Thomas Clausen efterlyser noget konkret, så folk kan se, hvad der bruges penge på.

- Det skal være nemmere at forstå meningen, og måske er fejlen, at det er blevet formidlet dårligt. Det skal stå lysende klart, hvad det er, helhedsplanen går ud på, siger Thomas Clausen, som her blandt andet henviser til tiltaget om sundhedsplejersker, der hyppigere sendes ud til nybagte forældre.

- Her stiller flere sig måske spørgsmålet: Hvorfor, og hvad gavner det mig? Men det er jo vigtigt at være på forkant, og det gælder om at holde fokus på børnene tidligt i opvæksten, siger han.

Vigtig med evaluering

Venstre har ad flere omgange haft en kritisk brille på i forhold til helhedsplanens resultater. Der følger også en politisk behandling til august.

- Det skal evalueres, og vi skal tænke os rigtig godt om, i forhold til hvordan vi bruger 43 millioner kroner ordentligt, siger gruppeformand Knud Vincents, der har et møde med sin gruppe inden august-behandlingen.

- Det skal give mening, hvad vi gør. Det er skatteyderne, der betaler, minder han om.