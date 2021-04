Se billedserie Der bruges 10,2 millioner kroner om måneden på offentlig forsørgelse i Ringparken og på Motalavej. Foto: Skraafoto.dk

Politiker savner nuancer: - Det er blot endnu et af deres ulidelige angreb

Enhedslistens byrådsmedlem Thomas Clausen mener, at partier som Venstre bør stikke piben ind i stedet for at »angribe« beboere i udsatte boligområder.

Slagelse - 15. april 2021 kl. 06:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

To ud af fem beboere i kommunens ghettoer står uden for arbejdsmarkedet. Det koster stats- og kommunekasse et tocifret millionbeløb hver eneste måned, bare hvad angår Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør. En stor del af de samlet 10,2 millioner kroner, den offentlige forsørgelse koster månedligt i Slagelse Kommunes to boligområder, går imidlertid til førtidspension, viser opgørelse.

