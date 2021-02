Politiker rydder dagligstue og åbner sin bolig for hjemløse

I et Facebook-opslag tilbyder byrådsmedlem i Slagelse Kommune, Christopher Trung Paulsen (V), at fremleje et værelse i sin private bolig til en hjemløs uden andre muligheder. - Jeg kan selvfølgelig ikke hjælpe, hvis man har andre vanskeligheder, fastslår han, men tilbyder i stedet sin hjælp på anden vis.

Efter at have flyttet om derhjemme, står Christopher Trung Paulsen (V), byrådsmedlem i Slagelse Kommune, med et ledigt værelse. Nu tilbyder Venstre-politikeren en hjemløs at flytte ind, skriver han på Facebook.

Slagelse - 20. februar 2021 kl. 14:23 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Hvis du ikke ønsker at være på herberg af frygt for at få f.eks. et tilbagefald, og alternativet er, at du sover på gaden, og du har brug for nogle trygge rammer henover vinteren, så skriv til mig.

Sådan indleder Christopher Trung Paulsen (V), byrådsmedlem i Slagelse Kommune, et opslag i Facebook-gruppen »HJÆLP DE HJEMLØSE, GAMLE OG SÅRBARE I DK«.

For fra sin private lejlighed har den 27-årige lokalpolitiker for Venstre nemlig besluttet at fremleje et værelse til én, der er husvild og ikke har andre muligheder for at få tag over hovedet.

Det uddyber han over for Sjællandske.

85 kvadratmeter - Jeg bor i en 85 kvadratmeter stor lejlighed, så det er jo ikke, fordi det er det helt store. Men jeg har fået rykket lidt rundt. Og så fandt jeg bare ud af, at jeg ikke havde brug for en dagligstue, forklarer Christopher Trung Paulsen, som altså nu står med et værelse i overskud.

At han på denne måde ønsker at række hånden ud og tilbyde sin hjælp - eller som her en sengeplads - er imidlertid ikke noget nyt. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Det er et krav at du er psykisk stabil og ikke er aktiv misbruger, og ej heller er ude i nogle problemer der kan ende med at gå udover mig, fastslår Christopher Trung Paulsen blandt andet i opslaget.

Christopher Trung Paulsen skifter til daglig mellem flere kasketter, hvor han blandt andet er frivillig i Ungdommens Røde Kors, koordinator for børnecaféen Pusterummet på børneafdelingen på Slagelse Sygehus og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Autisme Kreds Vestsjælland.

Og så har han også tidligere huset en hjemløs.

Husleje ikke fastsat - Jeg er jo ikke fagligt uddannet, så jeg kan selvfølgelig ikke hjælpe, hvis man har andre vanskeligheder. Så det skal ses som en fast base, indtil man har fået styr på de ting i sit liv, der gør, at man ikke har et sted at bo, fortæller Christopher Trung Paulsen, som i sit Facebook-opslag oplyser, at værelset som udgangspunkt står ledigt frem til 1. maj.

"Jeg har skrevet i Facebook-opslaget, at man selv vælger, hvad men vil give i husleje. Og det kan jo så for nogen være nul kroner (...)"

Er man uden tag over hovedet, og ønsker man at dele adresse med Venstre-politikeren for en stund, er der dog ikke fastsat nogen pris for »lejemålet«:

- Jeg har skrevet i Facebook-opslaget, at man selv vælger, hvad men vil give i husleje. Og det kan jo så for nogen være nul kroner, hvis man ikke har råd, forklarer Christopher Trung Paulsen.

Kan hjælpe med kontakt - Men for nogen kan det være mere værdigt at man betaler, end at man ikke gør. Så hvis man vil give et symbolsk beløb, skal det stå folk frit for, uddyber han.

Christopher Trung Paulsen understreger desuden, at det er et krav, at man tager COVID-19 alvorligt, hvis man ønsker at bo ved ham.

Han tilbyder også at hjælpe en eventuel fremtidig lejer og »roomie« med kontakt til relevante kontaktpersoner.

- Jeg vil gerne hjælpe dig med kontakt til gadeteamet og sådan. Hvis du ønsker det, så du kan få hjælp med at finde en bolig og få styr på dit liv, afslutter byrådsmedlemmet sit Facebook-opslag.

Det er ikke nyt for Christopher Trung Paulsen at tilbyde sin hjælp - for eksempel er den 27-årige lokalpolitiker frivillig i Ungdommens Røde Kors og delte i den forbindelse for nylig julekort ud. Privatfoto.