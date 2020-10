Politiker raser efter sexisme-anklage: »Det finder jeg mig fandeme ikke i«

Jørn-Ole Didriksen (V) føler sig krænket efter radiointerview. Sofie Janning (S) har ikke haft til hensigt at hænge byrådskolleger ud, siger hun.

Slagelse - 06. oktober 2020 kl. 19:47 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

- Den mest fysiske ting, jeg har oplevet, var til et udvalgsmøde for knap et år siden. Da vi skal i gang med mødet og står flere ved siden af hinanden, og jeg skal til at sætte mig ned, er der en af de andre, der klapper mig bagi.

Sådan sagde Slagelse-politikeren Sofie Janning (S), en af 122 kvinder i de danske byråd, der har været udsat for sexisme, for nylig i et radiointerview med Radio4. Den pågældende episode fik hende til at tænke: »hvad fanden sker der«, men den skjulte anklage om krænkende adfærd, der nu rettes mod de mandlige politiske kolleger, hun måtte have rundt i de forskellige udvalg, hun er medlem af, vækker såmænd også forargelse.

Særligt hos Venstres Jørn-Ole Didriksen, der sidder i udvalget for specialiserede borgerindsatser i Slagelse Kommune, hvor den socialdemokratiske gruppeformand er næstformand.

- Jeg kan generelt godt tåle nogle stikpiller og tager det meste meget humoristisk, men det her er fandeme krænkende. Vi hanelefanter i de to udvalg bliver mistænkeliggjort, lyder det fra Jørn-Ole Didriksen, der her også hentyder til det andet af to stående udvalg, som Sofie Janning er medlem af, social- og beskæftigelsesudvalget.

Sig, hvem det ikke var Kravet fra Jørn-Ole Didriksen er, at Sofie Janning stiller sig offentligt frem og fortæller, hvem det i hvert fald ikke var, som klappede hende bagi.

- Vi er syv mænd i det hele, så det er seks for mange, der bliver mistænkeliggjort her. Jeg mener, hun skal stå offentligt frem - ellers overvejer jeg et sagsanlæg for ærekrænkelse. Jeg er i allerhøjeste grad blevet krænket, lyder det fra byrådsmedlemmet, der ikke bryder sig om mistanken, der nu klæber til dels ham, dels flere mandlige politikere i byrådet.

Partifællen Morten Hass Augustsen, der sidder i social- og beskæftigelsesudvalget, følte sig også truffet, selv om han efter eget udsagn har rent mel i posen.

- Men kun i ganske få sekunder. Jeg ved, det ikke er mig, og ja, det var uheldigt sagt, fordi nogle af os bliver udstillet, siger Morten Hass Augustsen, som mener, at debatten om sexisme er vigtig.

- Så jeg kan godt leve med det, der er sket. Hvis sexchikane bliver en magtting, så er det noget forbandet svineri, og det er det, der skal gøres op med principielt set, siger han.

Janning: Kommer ikke til at ske Sofie Janning afviser at nævne, hvem der gjorde det, men også - som krævet af Jørn-Ole Didriksen - hvem der ikke gjorde.

- Jeg vil gerne have løftet hele denne snak om, hvordan man taler til hinanden. Jeg synes, det er at dreje sagen et helt andet sted hen, siger Sofie Janning, der indrømmer, at hun nok burde have holdt inde med visse informationer.

- Jeg kunne have været mere utydelig med, i hvilken situation det var. Det vil jeg medgive, men det er også vigtigt at sige, at jeg ikke er noget offer. Der er bare nogle herskerteknikker, vi bør tale om, og det er ikke seksuelt. Det er måden, det bliver gjort på, fortæller gruppeformanden.

Hun oplyser i øvrigt, at vedkommende, der gjorde det, godt er klar over, at det ikke var i orden. Hun siger også, at hun aldrig har haft på sinde at skulle krænke eller udstille andre. Desuden er hun med i flere end bare to udvalg.

- Jeg er med i mange udvalg. Det er heller ikke kun i to politiske udvalg, men også i handicaprådet og flere andre, lyder det fra Sofie Janning.